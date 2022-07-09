Yumurtalık iltihabı belirtileri ve tedavisi

Yumurtalık İltihabı Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Yumurtalık İltihabı Belirtileri ve Tedavisi

Tıp dalında ooforit olarak bilinen yumurtalık iltihabı bir kadın hastalığıdır. Kadınlarda yumurtalık iltihabına neden olan farklı nedenler bulunur. Yumurtalıkların üşütmesinin yanı sıra genital bölgede kullanılan kozmetik maddeleri de yumurtalıklarda iltihap oluşmasına yol açabilir. İşte yumurtalık iltihabı ile ilgili merak edilen soruların cevapları.

Yumurtalık İltihabı Nedir?

Rahim ağzı ve yumurtalıklarda, bakteri, enfeksiyon ve cinsel yollarla bulaşan hastalık yumurtalık iltihabı olarak adlandırılır.

Yumurtalık İltihabı Neden Olur?

Yumurtalık iltihabının neden meydana geldiği kadınlar tarafından merak edilir ve sıkça araştırılmaktadır. Yumurtalık iltihabının meydana gelmesinin nedeni ise genellikle bakterilerin genital bölgelerde artış göstermesidir. Özellikle cinsel yolla bakteriler bulaşabilir. Bu bakteriler rahim ağzı ve vajina yolundan içeriye girerek hem tüplere hem de yumurtalıklara yerleşir. Böylece yumurtalık iltihabı meydana gelir.

Yumurtalık İltihabı Nasıl Geçer?

Yumurtalık iltihabının nasıl geçeceği merak edilen konular arasında yer almaktadır. Yumurtalık iltihabının geçmesi için tıbbi müdahale aksatılmamalıdır. Bunun için antibiyotik tedavisi uygulanır. Bunun yanı sıra doğal bitkisel çözümlere de kişiler başvurabilir. Ancak hem ilaç hem de doğal tedavi yöntemlerinin yanında kişiler genital temizliğe dikkat etmelidir.

Yumurtalık İltihabı Belirtileri

Yumurtalık iltihabı meydana geldiği andan itibaren bazı belirtiler ile kendini gösterir. Bu yüzden kadınlar genital bölgelerinde meydana gelen değişimleri dikkatli izlemeli, anormal durumlarda doktora görünmelidir. İşte yumurtalık iltihabı belirtileri:

Vajina bölgesinde yoğun bir akıntı ve bu akıntı ile birlikte rahatsız edici bir koku meydana gelir.

İdrar kaçırma problemi ortaya çıkar ve bu idrar sırasında şiddetli ağrılar hissedilir.

Kadınların regl dönemlerinde düzensizlik ortaya oluşur.

Adet dönemlerinde kaşıntı ve koku sorunları artış gösterir.

Kasık bölgesi sürekli olarak soğuk olur.

Kişilerde aşırı terleme meydana gelir.

Adet periyodunun öncesinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri artarken eklem bölgelerinde de ağrılar meydana gelebilir.

Cinsel ilişki yaşandığında ağrı hissedilir.

Halsizlik

Yumurtalık İltihabı Tedavisi

Yumurtalık iltihabı tedavisinde 3 farklı yöntem kullanılır. Bunlardan biri antibiyotiktir. Antibiyotikler bakterilerin azalması ve ortadan kaldırılması için önemli bir tedavi yöntemidir.

Tedavi sırasında kişilerin sıvı tüketimini arttırması ve dinlenmesi gerekir. Bu sırada ağrı kesici kullanımı da doktor kontrolünde alınmalıdır. Eğer bu tedavilerden sonuç alınmaz ise ameliyat yapılması gerekebilir.

Yumurtalık İltihabı Nasıl Olur?

Gonore ve klamidya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar rahim ağzından yumurtalık ve tüplere yerleşir. Yumurtalık ve türlere yerleşen bu bakteriler çoğalarak yumurtalıklarda iltihap olmasına sebep olur.

Yumurtalık İltihabına Doğal Çözümler

Yumurtalık iltihabı için kişiler doğal tedavi yöntemlerini de tercih edebilir. İşte yumurtalık iltihabı için kullanılabilecek doğal tedavi yöntemleri:

Sarımsak içeriğindeki antioksidan nedeni ile iltihap düşmanıdır. Bu sebeple yumurtalık iltihabı tedavisi için kullanılabilir. Yumurtalık iltihabı için zeytinyağı ve sarımsak kızartılır. Ardından soğuyan sarımsaklı yağ bir pamuk yardımıyla vajinanın iç bölgesine yerleştirilir. Yaklaşık iki saat bekledikten sonra pamuk çıkarılır ve temizlenir. Bu işlem günlük olarak uygulanır.

1 bardak suyun için 1 çay kaşığı zerdeçalı karıştırarak belirtiler ortadan kalkana kadar bu kürü kullanabilirsiniz.

Lavanta yağı ve zeytinyağı ile alt karın kısmına masaj yapılması da yumurtalık iltihabı için faydalı bir doğal yöntemdir.