Vajinal Mantar Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Vajinal Mantar Belirtileri ve Tedavisi

Vajina mantarı, vajina florasındaki dengenin bozulması ile ortaya çıkan bir jinekolojik hastalıktır. Kadınların belirli dönemlerde yoğun bir antibiyotik kullanımı gerçekleştirmesi, sağlıksız bir beslenme düzenine sahip olması ve genital bölgenin temizliğinde özensiz davranmaları vajinal mantar oluşumuna yol açabilir. İşte, vajinal mantar hastalığı kapsamında merak edilen soruların cevapları.

Vajinal Mantar Nedir?

Vajina mantarı, vajina florasında yararlı bakteri ve mikroorganizmaların azalmasıyla meydana gelir. Vajina mantarı ile birlikte vajina ve etrafındaki vulva isimli dokularda yüksek miktarda akıntı ve kaşıntı oluşur. Kadınların en az yüzde 75’inde görülebilen bir hastalık olan vajina mantarı cinsel yolla bulaşan bir hastalık değildir. Genital bölge temizliği, düzensiz beslenme ve aşırı antibiyotik kullanımı vajina mantarının oluşmasına sebebiyet verebilir.

Vajinal Mantar Neden Olur?

Kandida, vajinal mantar enfeksiyonuna neden olan bir mikroorganizmadır. Eğer vajina florasında bu kandida oranı artarsa yararlı bakteri sayısında azalma meydana gelir. Bununla birlikte zararlı bakteri sayısında artış olur. Bu da vajinal mantarına sebep olur. Vajinal mantarın meydana gelmesinin diğer nedenleri ise şunlardır:

Diyabet

Hamilelik

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Sağlıksız beslenme

Regl dönemlerindeki dengesizlikler

Östrojen seviyesinin artışına neden olan ilaçların tüketimi ve doğum kontrol hapı kullanımı

Stres ve uykusuzluk

Vajinal Mantar Nasıl Geçer?

Vajinal mantar tedavisi, kadınların cinsel sağlıkları için önem arz eder. Vajinal mantar meydana geldikten sonra hızlı bir şekilde tedavisi yapılmalıdır. Vajinal mantar için jinekoloji bölümünden destek alınmalıdır. Vajinal mantar tedavisi 3 ila 7 gün arasında devam eder. Burada ilaç tedavisi için antifungal kremler ve ilaçlar kullanılır. Bunun yanı sıra genital temizliğe, uyku düzenine ve beslenme düzenine de dikkat edilmelidir.

Vajinal Mantar Belirtileri

Vajinal bölgesinde kaşıntı meydana gelir. Kaşıntılar vulva bölgesinde ortaya çıkar.

Akıntılar meydana gelir.

Vajina bölgesinde kızarıklık döküntü ve şişlik olabilir. Bu şişlikle birlikte ağrı da hissedilir.

İdrar yapıldığı sırada yanma hissedilir.

Cinsel ilişki sırasında da yanma olur.

Vajinal Mantar Gebeliğe Engel Mi?

Vajinal mantar ile birlikte kadınların en büyük korkularından biri bu enfeksiyonun hamileliğe sebep olup olmadığıdır. Vajinal mantarın hamilelik üzerinde engelleyici bir durumu yoktur. Ancak vajinal mantar ile birlikte vajina vulvasında döküntü, kızarıklık, şişlik ve ağrı meydana gelir. Bunun yanı sıra cinsel ilişki sırasında da yanma ve ağrı hissedilir. Bu yüzden kadınların partnerleri ile cinsel ilişkisinde engel olabilir ve isteksizliğe yol açabilir. Bu da doğrudan olmasa da dolaylı yoldan gebeliğe engel olabilir.

Vajinal Mantar Doğal Tedavi Yöntemleri

Vajinal mantar hastalığında ilaç tedavisinin yanı sıra doğal tedavi yöntemleri de tercih edilebilir. İşte vajinal mantar tedavisinde kullanılan doğal yöntemler:

Çay ağacı yağı içeriğinde antifungal bileşenler bulunur. Bu yüzden mantar öldürücü özelliği ile doğal tedavi yöntemlerinden biridir.

Yabani kekik yağı ise kandida oluşumunu durdurur ve engeller. Bu sebeple kekik yağı geceden vajina bölgesine sürülürse vajinal mantar ilerlemesi durdurulabilir.

Vajinal mantar bir maya enfeksiyonu olduğu için sağlığa faydalı olan probiyotik içerikler tüketilebilir.

Doğal yoğurt da içeriğindeki probiyotik ve yararlı mantarlar nedeniyle tavsiye edilmektedir.