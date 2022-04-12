ALTIN FİYATLARI 12 Nisan Salı günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu haberimizde derledik. Öte yandan Cumhuriyet altını ve Ata Altın fiyatları ile 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları da haberimizde yer alıyor. İşte 12 Nisan altın fiyatları...

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