Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı kararlarının beklenenden şahin bulunmasının altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ve Avro Bölgesi'nde maliye bakanları toplantısı ile oynaklığı artan emtia fiyatlarının seyrinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.