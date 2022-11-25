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Yüksekova Nehil Sazlığı'ndaki yangın 3 gündür devam ediyor

Hakkari Yüksekova'da pek çok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın üç gündür devam ediyor. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sürüyor

Giriş: 25.11.2022 - 03:52 | Güncelleme: ABONE OL
Yüksekova'daki Nehil Sazlığı 3 gündür alev alev yanıyor
Yüksekova'daki Nehil Sazlığı 3 gündür alev alev yanıyor
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AA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın sürüyor.

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilen sazlıkta üç gün önce henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın devam ediyor.

AA'nın haberine göre; alevlerin büyük bir alana yayıldığı görülen bölgeye yönlendirilen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, yerleşim yerlerine yakın noktalardaki alevleri söndürdü.

Alanın bataklık olması ve yangının sazlığın orta kısımlarında yoğunlaşması nedeniyle alevleri söndürmekte zorlanan ekipler, tedbir amacıyla alanın etrafında bekliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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