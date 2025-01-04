Yüksekova'da 3 metrelik kar tünelleri

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, Büyükçiftlik beldesinin Varkevik ve Evliye Üs bölge yolunda çalışma başlattı.

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Kardan oluşan tüneller ve 3 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşanıyor.

Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirttiler.