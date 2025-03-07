Yüksek ve düşük kan şekeri: Sağlığınızı etkilemeden dengeyi nasıl korursunuz?

Yüksek ve düşük kan şekeri: Sağlığınızı etkilemeden dengeyi nasıl korursunuz?

Kan şekeri kontrolü, sadece diyabet hastaları için değil, herkes için sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Dengeyi sağlamak için uygulanabilecek basit ama etkili yöntemler vardır…

KAN ŞEKERİ NEDİR?

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Kan şekeri vücudunuzda dolaşan glikoz miktarını ifade eder. Glikoz vücudun enerji elde etmek için kullandığı başlıca kaynaktır ve bu enerji beyin fonksiyonlarının düzgün çalışması dahil olmak üzere birçok yaşamsal işlem için gereklidir. Kan şekeri seviyesi yemeklerden sonra genellikle yükselir ve fiziksel aktivite ile düşer. Sağlıklı bir bireyin kan şekeri seviyesi genellikle belirli bir aralıkta tutulur. Ancak diyabet gibi bazı durumlardaysa kan şekeri seviyeleri kontrol dışına çıkabilir. Bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

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KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTMANIN YOLLARI NELERDİR?

1. DÜZENLİ EGZERSİZ

Çalışmalar egzersizin kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Fiziksel aktivite vücudunuzun kaslarınızda depolanan glikozu serbest bırakmasına ve kullanmasına yardımcı olur.

2. SAĞLIKLI VÜCUT AĞIRLIĞINIZI KORUYUN

Kilo kaybı, hücrelerinizin kan şekerini enerji için kullanmasını sağlayan hormon olan insülin üzerinde önemli etkiye sahiptir. Birkaç kilo vermek bile vücudunuzun insülini etkili şekilde kullanmasına yardımcı olur, bu da kan şekeri seviyelerinizin düşmesini sağlar.

3. YETERLİ MİKTARDA SU TÜKETİN

Yeterli miktarda su içmemeniz kan şekerinin artmasına neden olabilir. Vücudunuzun susuz kalması böbreklerinizin sıvı tutmasına ve idrarla fazla şekeri atmanızın önüne geçen vasopressin adında bir hormon üretmesine yol açabilir.

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4. YETERLİ UYKU

Uyku eksikliği insülin hormonunun aktivitesini etkileyerek kan şekerini yönetimine zarar verebilir. Ayrıca stres hormonu olan kortizolu ve iştah hormonu olan ghrelini arttırabilir bu da şekerli besinlere olan isteğinizi güçlendirebilir.

5. STRES YÖNETİMİ UYGULAYIN

Stres altında salgılanan hormonlar kan şekeri seviyelerinin artmasına neden olur. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, bol uyku, meditasyon, yoga, günlük tutma, aile ve arkadaşlarla geçirilen zaman stresi azaltmanıza yardımcı olabilir.

6. SAĞLIKLI BESLENMEYİ ALIŞKANLIK EDİNİN

Kan şekerini dengelemek için rafine karbonhidratları sınırlamanız önemlidir. Şekerli yiyecekler gibi, rafine karbonhidratlar da kan şekerini yükseltebilir. Bunun yerine yüksek lifli yiyecekler tercih etmek, protein bakımından zengin beslenmek, öğün atlamamaya özen göstermek şekeri dengelemek için önemlidir.

KAN ŞEKERİNİ DENGELEYEN BESİNLER

1. AVOKADO

Avokado doğal olarak düşük karbonhidratlıdır ve sağlıklı omega-3 yağları ve lif açısından harika bir kaynaktır. Avokadolardaki sağlıklı yağların ve lifin insülin duyarlılığını artırabilir ve kan dolaşımına şeker emilimini yavaşlatarak kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur.

REKLAM 2. KOYU YAPRAKLI YEŞİLLİKLER Kale, brokoli, ıspanak ve karalahana, karbonhidrat, sodyum ve kolesterol açısından düşük olan son derece besleyici yapraklı yeşilliklerdir. Bu sebzeler aynı zamanda A, K ve C vitaminleri açısından da iyi kaynaktır. 3. YUMURTA Yumurtalar, çok yönlü, yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı bir besindir. Ancak bazı kişiler yumurtalardaki kolesterol seviyeleri konusunda endişe duyabilir. Yumurtalar, doymuş yağ oranı düşük, kalp sağlığına uygun bir diyetle tüketildiğinde kan kolesterol seviyeleri üzerinde minimal bir etkiye sahiptir. Bu besinlerde bulunan protein, kan şekerinizde ani yükselmelere neden olmadan tok kalmanıza da yardımcı olur. 4. BALIK Çoğu deniz ürünü ve balık, kan şekeri seviyelerini dengelemeye ve tokluk hissini artırmaya yardımcı olabilen protein ve omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Özellikle balıkta bulunan protein ve sağlıklı yağ, kan şekeri seviyeleri üzerinde minimum etkiyle insülin direncini düzenler. REKLAM 5. YOĞURT Yoğurt kan şekerini ve açlık hissini dengeleyen protein açısından zengin bir besindir. Ayrıca, insülin duyarlılığını ve bağırsak sağlığını iyileştirebilecek iyi bir probiyotik kaynağıdır. Yoğurttaki kalsiyum ve D vitamini metabolik sağlığı, kemik sağlığını ve kan şekeri yönetimini destekler. 6. BADEM Lif açısından zengin olan badem , aynı zamanda insülin direncine yardımcı olan ve şeker emilimini yavaşlatan sağlıklı yağlar ve magnezyum da içerir. 7.CEVİZ Ceviz, metabolik sağlığı iyileştiren ve iltihabı azaltan bitki bazlı omega-3 yağ asitleri ve antioksidanların harika bir kaynağıdır. Cevizler, insülin duyarlılığını artıran magnezyum ve ellajik asit gibi antioksidanlar açısından zengindir. Bu ayrıca, glikoz metabolizmasını etkileyebilecek iltihabı azaltmaya da yardımcı olabilir. KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTMAK İÇİN UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER - İşlenmiş gıdalar - Doymuş ve trans yağlar - Kızarmış yiyecekler - Tam yağlı etler, derili kümes hayvanları - Tatlandırılmış içecekler, işlenmiş meyve suları - Alkol, enerji içecekleri, gazlı içecekler - Şekerli yiyecekler, tatlılar - Tam yağlı peynirler ve sütler - Kremalı, çikolatalı kahve çeşitleri UYARI: Hamileler, alerjisi olanlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar öncelikle uzman bir hekime danışmalıdır.