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        Haberler Gündem Güncel Yüksek sesle müzik pahalıya mal oldu | Son dakika haberleri

        Araçta yüksek sesle müzik pahalıya mal oldu

        Kayseri'de, yüksek sesle müzik dinleyerek vatandaşları rahatsız eden sürücüye 43 bin 852 lira ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:36 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:37
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        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda yer alan "son ses müzikle mahalleye rahatsızlık verdi" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan incelemede otomobili tespit eden ekipler, sürücüye "yüksek sesle müzik dinlemek", "araçtan çöp atmak", "mevzuata uygun olmayan ışık donanımı" ile "sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmak ve kullanılmasına izin vermek" suçlarından 43 bin 852 lira cezai işlem uyguladı.

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        Sürücü hakkında, "halkın huzur ve sükununu bozmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

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