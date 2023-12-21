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        Haberler Yaşam Yüksek dağlarla çevrili Hunza, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor

        Yüksek dağlarla çevrili Hunza, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor

        Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde yüksek dağ ve buzullarla çevrili Hunza, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:21 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:21
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        • 1

          Pakistan'ın en çok turist çeken kentleri arasında yer alan Hunza’da rakım, yaklaşık 2 bin 450 metre.

        • 2

          Çok sayıda yüksek dağ ve zirveyle çevrili Hunza’ya 2 bin 950 metre rakımlı Kartal Yuvası'ndan bakıldığında bölgedeki doğal güzellik daha net biçimde ortaya çıkıyor. Kartal Yuvası, şehrin 500 metre yukarısında yer alan yüksek bir nokta.

        • 3

          Kartal Yuvası’ndan 6 bin 270 metre rakımlı Hunza Zirvesi, 7 bin 888 metre rakımlı Rakapoşi Zirvesi, 7 bin 795 metre rakımlı Batura Sar, 7 bin 388 metre rakımlı Ultar Sar ve 6 bin metre rakımlı Lady Finger dağları görülebiliyor.

        • 4

          8 BİN METRENİN ÜZERİNDE 5 ZİRVE!

          Gilgit-Baltistan bölgesi, dünyada 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirvenin 5'ine ev sahipliği yapıyor.

        • 5

          Dünyanın en yüksek ikinci dağı 8 bin 611 metre rakımlı K2, 8 bin 126 metre rakımlı Nanga Parbat, 8 bin 68 metre rakımlı Gasherbrum 1, 8 bin 47 metre rakımlı Broad Peak ve 8 bin 35 metre rakımlı Gasherbrum 2 dağları, Gilgit-Baltistan'da yer alıyor.

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          Pakistan'da 7 bin metrenin üzerinde 100'den fazla da zirve bulunuyor.

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          Bölge, ayrıca 'Baltoro, Batura, Biafo ve Chogo' gibi kutup bölgesinin dışında 50-60 kilometreyi aşan genişlikleriyle dünyanın en uzun buzullarından bazılarına ev sahipliği yapıyor.

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