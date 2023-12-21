Yüksek dağlarla çevrili Hunza, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor

Dünyanın en yüksek ikinci dağı 8 bin 611 metre rakımlı K2, 8 bin 126 metre rakımlı Nanga Parbat, 8 bin 68 metre rakımlı Gasherbrum 1, 8 bin 47 metre rakımlı Broad Peak ve 8 bin 35 metre rakımlı Gasherbrum 2 dağları, Gilgit-Baltistan'da yer alıyor.