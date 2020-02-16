16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 8. haftası öncesinde Yücel İldiz'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Özdilek yönetiminde Yukatel Denizlispor, ilk 8 maçında 13 puan toplamasına rağmen galip gelemediği daha sonraki 7 karşılaşmada 3 puanda kaldı.
Takımı Süper Lig'e taşıyan Yücel İldiz yönetiminde 2019-2020 sezonuna başlayan Yukatel Denizlispor, 7. haftanın ardından İldiz'le yollarını ayırdı. Yeşil-siyahlı ekip, daha sonra anlaştığı Mehmet Özdilek'le de dünkü Hes Kablo Kayserispor mağlubiyetinin ardından yola devam etmeme kararı aldı.
Ligde 22 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 24 puanı bulunan Ege temsilcisi, attığı 21 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü.
Yücel İldiz yönetiminde ilk 7 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrılan Yukatel Denizlispor, 6 gol atıp kalesinde 8 gol gördüğü süreçte 8 puan topladı.
Ege temsilcisi, Mehmet Özdilek yönetiminde çıktığı 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 15 kez fileleri havalandıran ve 22 gol yiyen yeşil-siyahlı ekip, 16 puan elde etti.
SON 7 HAFTADA GALİBİYET YOK
Özdilek'le ilk 4 haftada 3 puanda kaldıktan sonra yenilmediği 4 müsabakada 10 puan toplayan Yukatel Denizlispor, 15. haftada deplasmanda 2-1 kazanılan Trabzonspor maçının ardından istediği sonuçları alamadı.
Süper Lig'de galip gelemediği son 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrılan Ege temsilcisi, Özdilek yönetiminde çıktığı ilk 8 müsabakada 13 puan elde etmesine rağmen, sonraki 7 karşılaşmada 3 puanda kaldı.
Yücel İldiz'le ilk 7 haftada 1,14 puan ortalamasına ulaşan yeşil-siyahlı ekip, Özdilek yönetimindeki 15 maçta ise 1,07 puan ortalaması yakaladı.
24 FUTBOLCUYA ŞANS VERDİ
Yukatel Denizlispor'da 24 farklı ismi oynatan Mehmet Özdilek, kaleci Adam Stackhowiak'a 15, Radoslaw Murawski'ye ise 14 maçta doksanar dakika şans verdi. Özdilek döneminde atılan 15 golde 8 futbolcunun imzası bulunuyor.
Bu süreçte yeşil-siyahlı ekipte Oscar Estupinan 4, Hugo Rodallega 3, Radoslaw Murawski ile Hadi Sacko 2, Mustafa Yumlu, Modou Barrow, Olcay Şahan ve Muhammet Özkal ise birer gol kaydetti.
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