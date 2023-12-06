Dikmen Köyü Camii Yaptırma ve Yaşatma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Canip Nazlıcan, mahalle isminin değişikliğini bir arkadaşının telefonuyla öğrendiğini söyledi. Mahalle sakinlerine sormadan mahalle ismi değişikliğini onayladığı için Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e kırgın olduğunu dile getiren Nazlıcan, "Köylülerin hiç haberi yok. Bunu iyi karşılamıyoruz. Benim atalarım bu köyde doğmuş büyümüş. Dernek üyesi bir arkadaşımız konuyu mahkemeye taşıdı" ifadelerini kullandı.

Mahalleye eski isminin verilmesini isteyen Nazlıcan, isim değişikliği nedeniyle mahallenin muhtar adaylarının da seçim çalışmaları kapsamında sorun yaşadığını kaydetti. Canip Nazlıcan, şunları söyledi: "Muhtar adayları iki eziyet çekecekler. Muhtarlarımız seçim çalışmalarında Yukarı Dikmen mi yoksa Sakarya mı yazacak? Ben bile şaşıp kalıyorum. Ankara'da şu anda Sakarya zaten var. Taksicilere 'Biz Sakarya'ya gidiyoruz.' dediğinizde Sakalar ya da Sincan'daki Sakarya Mahallesi'ne götürür. Bizim atalarımızın verdiği isim kalsın. Dikmen köy olsun. İstanbul'da köy olarak adı geçen mahalle çok var. Bizleri çok kırdılar. Biz mahkemeye verdik, avukatı tuttuk. Mahallenin eski adını almasını istiyoruz. Yukarı Dikmen olarak tekrar değiştirilirse bizim için de burada oturanlar için de çok iyi olur."