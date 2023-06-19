3 milyondan fazla adayın katılım sağladığı YSK’nin tamamlanmasının ardından sınav salonlarında görevli olan kişilerin gözleri ücretlerin yatacağı tarihe çevrildi. Konuyla ilgili merak edilen: “ÖSYM YKS sınav gözetmen ve görevli ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman verilecek?" soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.