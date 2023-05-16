YSK'dan yurt dışı oy kararı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasını kararlaştırdı.

Edinilen bilgiye göre Kurul, bugünkü toplantısında, AK Parti ve CHP'nin, ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 2 gün olarak belirlenen oy verme işlemi süresinin uzatılması yönündeki başvurularını gündeme aldı.

Başvuruları inceleyen YSK, belirtilen ülkelerdeki oy verme süresinin 20-24 Mayıs olarak belirlenmesine karar verdi.

2 GÜN KARARINA İTİRAZ GELMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirmişti.

YSK'nın aktardığına göre ikinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak, yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecekti. Türkiye'de seçim günü ve gümrük kapıları için son gün ise 28 Mayıs olarak ifade edilmişti.

Ancak Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi için ABD'de bu haftasonu 2 gün tekrar oy kullanılabileceğini duyurmuştu.

Büyükelçiliğin yazılı açıklamasında, "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ABD'de sadece 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir" ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşların, başkent Washington'daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda, söz konusu tarihlerde, yerel saatle 08.00 - 22.00'de oy kullanabilecekleri belirtildi. Açıklamada, ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğuna bağlı Long Island ve South Jersey'de yine aynı tarih ve saatlerde oy kullanılabileceği bildirilmişti.

CHP'DEN BAZI ÜLKELERDE OY VERME İŞLEMLERİNİN KISALTILMASINA TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan, oy kullanma gün sayısının bazı ülkelerde kısaltılmasına tepki göstermişti. Japonya'da da benzer bir karar alındığını ifade etmişti.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün YSK’ya itirazımızı yapıyoruz, gelişmeleri size bildireceğim" demişti.

Yurter Özcan, daha önce kendilerine süre olarak 5 gün denildiğini ve sandık görevlileri ile müşahitlerin isimlerinin buna göre hazırlandığını belirterek "Seçim başlamadan önce ikinci tura kalması halinde, ABD’de oy kullanma işleminin 5 gün olacağı bize iletilmişti. Dün akşama kadar Washington Büyükelçilik ve Konsolosluk’ların websitesinde de 5 gün yazılıydı. Dün YSK bunu değiştirdi ve 2 güne düşürdü" dedi. Özcan Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Japonya gibi ülkeler için de bu yöntemin kullanıldığını ifade etmişti.

MUHARREM ERKEK: ESAS OLAN SEÇMENİN OY KULLANMASINI SAĞLAMAK

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Muharrem Erkek de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde açıklama yapmıştı.

Erkek konuya ilişkin "Kurulumuza bir başvuru yaptık. Kurulumuz gündemine alıp, kararını verecek. Maç devam ederken kural değiştirilmez. Daha önce YSK'nın 16 Mart tarihinde aldığı karar uyarınca ikinci tura kalması halinde yurtdışındaki oy kullanma tarihleri 20 - 24 Mayıs olarak belirlenmişti. Ancak kimi ülkelerde dün akşam alınan bir kararla iki güne indirildi. Burada esas olan seçmenin oy kullanmasını sağlamaktır. Daraltmak değil, genişletmek gerekir. Bunun için başvuru yaptık. Biz en doğru kararın verileceğine inanıyoruz" diye konuşmuştu.

AK PARTİ'DE ARTIRILMASINI İSTEDİ

AK Parti de yurt dışındaki sandık sayılarının artırılması talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru yaptığını açıklamıştı.

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel tarafından yapılan başvuruda, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tur oylamasının 28 Mayıs'ta yapılacağı anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylaması kapsamında, sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin artırılması ve azaltılması yönünde düzenleme yapılarak, bazı temsilciliklerde sandık sayılarının hafta içi ve hafta sonlarında azaltıldığı görülmüştür. Oy vermeye gelecek vatandaşların işlemlerinin hızlandırılmasını teminen, yurt dışında oy verme işleminin 20 Mayıs 2023'te başlayacağı ve Dışişleri Bakanlığının teklifi de göz önünde bulundurulup, yurt dışında kurulacak sandık sayılarının yeniden gözden geçirilerek, sandık sayılarının artırılması hususunda gerekli kararın alınarak temsilciliklerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz."

ERKEK: BAŞVURUMUZ KABUL EDİLDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başvurudan bir süre sonra attığı sosyal medya paylaşımında "CHP olarak YSK’ya yaptığımız başvurumuz kabul edildi. ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 20-24 Mayıs günlerinde seçmenler oylarını kullanabilecekler" demişti.

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