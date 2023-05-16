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Yurt dışı oy verme işlemleri 2. turda nasıl olacak? Hangi ülkelerde oy verme süresi kısaldı?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerinin gerçekleştirileceği açıklanırken, yurt dışı oy verme işlemlerinin nasıl olacağı da büyük merak konusu. Kararla ilgili eleştirilerde özellikle ABD gibi sınırları büyük bir ülkede sandıklara uzak noktalardan erişim için sürenin yetersiz olabileceği belirtilirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek konuya ilişkin "Kurulumuza bir başvuru yaptık. Kurulumuz gündemine alıp, kararını verecek. Maç devam ederken kural değiştirilmez. En doğru kararın verileceğine inanıyoruz" dedi. AK Parti de yurt dışındaki sandık sayılarının artırılması talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptığını açıkladı. İşte 2. tura yurt dışı oy verme işlemlerine dair ülke ülke merak edilenler...

Giriş: 16.05.2023 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL
Yurt dışı oy verme işlemleri 2. turda nasıl olacak? Hangi ülkelerde oy verme süresi kısaldı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirmişti.

Yener, yurt dışında ise %52,69 oranında bir katılım gerçekleştiğini aktarırken, yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunduğunu söylemişti. 14 Mayıs'tan önce elçilik ve temsilciliklerde oy kullanan yurt dışı seçmenlerinin 2. tura nasıl ve ne zaman oy kullanacağı ise merak konusu oldu.

20 MAYIS'TA BAŞLAYACAK, 24 MAYIS'TA SONA ERECEK

YSK'nın aktardığına göre ikinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak, yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek.

Türkiye'de seçim günü ve gümrük kapıları için son gün ise 28 Mayıs olarak ifade edildi.

ABD'DE 2 GÜN OLARAK AÇIKLANDI

Ancak Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi için ABD'de bu haftasonu 2 gün tekrar oy kullanılabileceğini duyurdu.

Büyükelçiliğin yazılı açıklamasında, "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ABD'de sadece 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşların, başkent Washington'daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda, söz konusu tarihlerde, yerel saatle 08.00 - 22.00'de oy kullanabilecekleri belirtildi. Açıklamada, ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğuna bağlı Long Island ve South Jersey'de yine aynı tarih ve saatlerde oy kullanılabileceği bildirildi.

CHP'DEN BAZI ÜLKELERDE OY VERME İŞLEMLERİNİN KISALTILMASINA TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan, oy kullanma gün sayısının bazı ülkelerde kısaltılmasına tepki gösterdi. Japonya'da da benzer bir karar alındığını ifade etti.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün YSK’ya itirazımızı yapıyoruz, gelişmeleri size bildireceğim" dedi.

Yurter Özcan, daha önce kendilerine süre olarak 5 gün denildiğini ve sandık görevlileri ile müşahitlerin isimlerinin buna göre hazırlandığını belirterek "Seçim başlamadan önce ikinci tura kalması halinde, ABD’de oy kullanma işleminin 5 gün olacağı bize iletilmişti. Dün akşama kadar Washington Büyükelçilik ve Konsolosluk’ların websitesinde de 5 gün yazılıydı. Dün YSK bunu değiştirdi ve 2 güne düşürdü" dedi. Özcan Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Japonya gibi ülkeler için de bu yöntemin kullanıldığını ifade etti.

MUHARREM ERKEK: ESAS OLAN SEÇMENİN OY KULLANMASINI SAĞLAMAK

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Muharrem Erkek de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde açıklama yaptı.

Erkek konuya ilişkin "Kurulumuza bir başvuru yaptık. Kurulumuz gündemine alıp, kararını verecek. Maç devam ederken kural değiştirilmez. Daha önce YSK'nın 16 Mart tarihinde aldığı karar uyarınca ikinci tura kalması halinde yurtdışındaki oy kullanma tarihleri 20 - 24 Mayıs olarak belirlenmişti. Ancak kimi ülkelerde dün akşam alınan bir kararla iki güne indirildi. Burada esas olan seçmenin oy kullanmasını sağlamaktır. Daraltmak değil, genişletmek gerekir. Bunun için başvuru yaptık. Biz en doğru kararın verileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

AK PARTİ'DE ARTIRILMASINI İSTEDİ

AK Parti de yurt dışındaki sandık sayılarının artırılması talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru yaptığını açıkladı

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel tarafından yapılan başvuruda, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tur oylamasının 28 Mayıs'ta yapılacağı anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylaması kapsamında, sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin artırılması ve azaltılması yönünde düzenleme yapılarak, bazı temsilciliklerde sandık sayılarının hafta içi ve hafta sonlarında azaltıldığı görülmüştür. Oy vermeye gelecek vatandaşların işlemlerinin hızlandırılmasını teminen, yurt dışında oy verme işleminin 20 Mayıs 2023'te başlayacağı ve Dışişleri Bakanlığının teklifi de göz önünde bulundurulup, yurt dışında kurulacak sandık sayılarının yeniden gözden geçirilerek, sandık sayılarının artırılması hususunda gerekli kararın alınarak temsilciliklerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz."

Diğer ülkeler ve temsilciliklerdeki tarihler ise şu şekilde açıklandı;

ALMANYA

Berlin Başkonsolosluğu, Düsseldorf Başkonsolosluğu, Essen Başkonsolosluğu, Frankfurt Başkonsolosluğu, Hamburg Başkonsolosluğu, Hannover Başkonsolosluğu, Karlsruhe Başkonsolosluğu, Kassel Başkonsolosluğu, Köln Başkonsolosluğu, Mainz Başkonsolosluğu, Münih Başkonsolosluğu, Münster Başkonsolosluğu, Nürnberg Başkonsolosluğu, Stuttgart Başkonsolosluğu'ndaki oy verme işlemleri 20 Mayıs 2023 ile 24 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Hannover Başkonsolosluğu - Bremen, Köln Başkonsolosluğu - Aachen, Nürnberg Başkonsolosluğu - Regensburg'taki oy kullanma işlemleri ise 20 Mayıs 2023 ile 21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.

AVUSTRALYA

Avustralya'da da Siney Başkansolosluğu "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu Başkonsolosluğumuzun «66 Ocean Street, Woollahra, NSW, 2025» adresinde 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde 08:00-22:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir" notunu paylaştı.
Kanberra Büyükelçiliği resmi Facebook sayfası da oy verme işlemlerinin alınan kararla 20 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde yerel saat ile 08.00 ve 22.00 saatleri arasında gerçekleşeceğini ifade etti.

BREZİLYA

YSK'nın paylaştığı listeye göre Brezilya'da Brazilya Büyükelçiliği ve Sao Paulo Başkonsolosluğu'nda oy işlemleri yalnızca 21 Mayıs'ta gerçekleşecek.

BULGARİSTAN

YSK'nın listesinde göre Bulgaristan'daki oy verme işlemleri Burgaz Başkonsolosluğu, Filibe Başkonsolosluğu ve Sofya Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilecek.

Bu merkezlerde oy verme işlemleri 3 gün olarak belirlenirken, 20 Mayıs 2023 - 22 Mayıs 2023 tarihleri aralığında görülüyor.

BİRLEŞİK KRALLIK

İngiltere'de oy verme işlemleri Londra Başkonsolosluğu, Manchester Başkonsolosluğu ve Manchester Başkonsolosluğu - Leicester olarak açıklandı.

İskoçya'da ise Edinburg Başkonsolosluğu'nda oy vermek işlemleri gerçekleştirilecek.

İki ülke için de oy verme işlemleri 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihleri açıklandı.

CEZAYİR

Cezayir Büyükelçiliği'ndeki oy işlemleri için açıklanan tarih 2. tur için 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

ÇEKYA

Çekya'da Prag Büyükelçiliği'nde yapılacak oy verme işlemleri 2. tur için 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 olarak duyuruldu.

ÇİN

Guanco Başkonsolosluğu, Hong Kong Başkonsolosluğu, Pekin Büyükelçiliği, Şanghay Başkonsolosluğu'ndaki oy verme işlemleri 2. tur için 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.

DANİMARKA

Danimarka'da Kopenhag Büyükelçiliği'ndeki oy işlemleri 2. tur için 20 Mayıs 2023 - 24 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Kopenhag Büyükelçiliği / Aarhus'taki oy verme işlemleri ise 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 arasında gerçekleşecek.

ESTONYA

Tallin Büyükelçiliği'deki oy verme işlemleri ikinci turda yalnızca 21 Mayıs'ta yapılacak.

FAS

Fas'ta Rabat Büyükelçiliği'ndeki oy işlemleri de Estonya gibi 21 Mayıs'ta gerçekleştirilebilecek.

FİNLANDİYA

Helsinki Büyükelçiliği'nde ikinci tur için oy verme işlemleri, 20 Mayıs 2023 - 23 Mayıs 2023 tarihleri arasında verilecek.

FRANSA

Fransa'da oy verme işlemleri ikinci turda da Bordeaux Başkonsolosluğu, Lyon Başkonsolosluğu, Lyon Başkonsolosluğu / Clermont-Ferrand, Marsilya Başkonsolosluğu, Nantes Başkonsolosluğu, Paris Başkonsolosluğu, Paris Başkonsolosluğu / Orleans, Strazburg Başkonsolosluğu, Strazburg Başkonsolosluğu / Mullhouse'ta yapılacak.

Lyon Başkonsolosluğu - Clermont-Ferrand, Paris Başkonsolosluğu - Orleans, Strazburg Başkonsolosluğu - Mulhouse gibi ek bölgelerdeki oy kullanma işlemleri 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bunun dışındaki Bordeaux Başkonsolosluğu, Lyon Başkonsolosluğu, Marsilya Başkonsolosluğu, Nantes Başkonsolosluğu, Paris Başkonsolosluğu ve Strazburg Başkonsolosluğu'nda 20 Mayıs 2023- 24 Mayıs 2023 tarihleri arasında oy kullanılabilecek.

GÜNEY AFRİKA

Pretorya Büyükelçiliği ve Cape Town Başkonsolosluğu'nda ikinci tur için oy verme işlemleri YSK'nın sitesine göre 20 Mayıs 2023 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak.

GÜRCİSTAN

Batum Başkonsolosluğu ve Tiflis Büyükelçiliği'ndeki oy verme işlemleri 20 Mayıs 2023 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak.

HOLLANDA

Amsterdam Başkonsolosluğu, Deventer Başkonsolosluğu ve Rotterdam Başkonsolosluğu'ndaki oy verme işlemleri 20 Mayıs 2023 - 24 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Rotterdam Başkonsolosluğu - Eindhoven'da ise 20 Mayıs 2023 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde oy kullanılacak.

IRAK

Bağdat Büyükelçiliği, Erbil Başkonsolosluğu ve Basra Başkonsolosluğu'nda 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihlerinde oy kullanılabilecek.
YSK ayrıca Bağdat Büyükelçiliği için oy kullanma saatlerini 09.00-19.00 olarak güncellendiğini belirtti.

İRAN

Tahran Büyükelçiliği, Tebriz Başkonsolosluğu ve Meşhed Başkonsolosluğu'nda 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihleri arasında oy kullanma işlemi yapılacak.

İRLANDA

Dublin Büyükelçiliğİ'ndeki oy verme işlemi de yalnızca 20 Mayıs - 21 Mayıs 2023'te gerçekleşecek.

İSPANYA

Barselona Başkonsolosluğu ve Madrid Büyükelçiliği'nde 20 Mayıs 2023 - 22 Mayıs 2023 tarihlerinde oy kullanılacak.

İSRAİL

Tel Aviv Büyükelçiliği'nde 20 Mayıs - 22 Mayıs 2023 tarihlerinde oy kullanma işlemi yapılabilecek.

İSVEÇ

Stokholm Büyükelçiliği'nde ikinci tur için oy kullanma işlemi 20 Mayıs - 24 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

İSVİÇRE

Bern Büyükelçiliği, Cenevre Başkonsolosluğu ve Zürih Başkonsolosluğu'ndaki işlemler 20 Mayıs 2023 - 24 Mayıs 2023 tarihleri arasında olacak.

İTALYA

Milano Başkonsolosluğu ve Roma Büyükelçiliği'nde 20 Mayıs - 22 Mayıs tarihleri arasında oy kullanma işlemi yapılacak.

JAPONYA

Tokyo Büyükelçiliği ve Nagoya Başkonsolosluğu'nda ikinci tur için oy verme işlemleri 20 Mayıs 2023 ve 21 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek.

KANADA

Kanada'da da ABD'dekine benzer bir karar alındı.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı Seçimi için 2. tur oy verme tarihlerinin YSK tarafından yeniden düzenlendiği belirtilerek oy kullanma günleri 20-21 Mayıs olarak açıklandı.

Açıklamada "Kanada’da, 20 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde Ottava Büyükelçiliğimizde, Toronto, Vancouver ve Montreal Başkonsolosluklarımızda 08.00-22.00 saatleri arasında oy kullanılacaktır. Vatandaşlarımızın bilgisine saygıyla sunulur" denildi.

KARADAĞ

Podgoritsa Büyükelçiliği'nde ikinci tur için oy verme işlemleri 20 Mayıs 2023 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KATAR

Katar'da Doha Büyükelçiliği'nde yapılacak olan oy kullanma işlemleri 20 Mayıs - 22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KAZAKİSTAN

Nur-Sultan Büyükelçiliği, Almatı Başkonsolosluğu, Aktau Başkonsolosluğu'nda 20 Mayıs 2023 - 22 Mayıs 2023 tarihlerinde oy kullanma işlemi gerçekleştirilecek.

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan'daki oy kullanma işlemleri Bişkek Büyükelçiliği'nde 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

GÜNEY KORE

Seul Büyükelçiliği'ndeki oy kullanma işlemleri yalnızca 21 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek.

KOSOVA

Priştine Büyükelçiliği'nde ve Prizren Başkonsolosluğu'ndaki oy kullanma işlemleri de sadece 21 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek.

KUVEYT

Kuveyt Büyükelçiliği'nde 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihlerinde oy kullanılacak.

KKTC

Lefkoşa Büyükelçiliği'nde ve Gazimağusa Başkonsolosluğu'nda ikinci tur için oy kullanma işlemi 20 Mayıs 2023 - 24 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşecekken, Lefkoşa Büyükelçiliği - Güzelyurt'ta 20 Mayıs - 21 Mayıs tarihlerinde oy kullanılacak.

KUZEY MAKEDONYA

Üsküp Büyükelçiliği'ndeki oy kullanma işlemi 20 Mayıs 2023 ile 21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

LİBYA

Trablus Büyükelçiliği ve Misurata Başkonsolosluğu'ndaki oy kullanma işlemleri 20 Mayıs 2023 ile 22 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak.

LİTVANYA

Litvanya'da Vilnius Büyükelçiliği'nde oy kullanmak isteyen vatandaşlar 20 Mayıs ile 21 Mayıs 2023 tarihlerinde oylarını kullanabilecek.

LÜBNAN

Beyrut Büyükelçiliği'nde ikinci tur için oy kullanma işlemleri 20 Mayıs ile 22 Mayıs olarak açıklandı.

LÜKSEMBURG

Lüksemburg Büyükelçiliği'nde oy kullanmak isteyenler 20 Mayıs 2023 ile 24 Mayıs 2023 tarihlerinde oy kullanabilecek.

MACARİSTAN

Macaristan'da yaşayan Türk vatandaşların oy kullanması için Budapeşte Büyükelçiliği belirlenirken, ikinci turda oy kullanma işlemleri 20 Mayıs ile 21 Mayıs 2023 tarihlerinde olacak.

MALEZYA

Kuala Lumpur Büyükelçiliği'nde 20 Mayıs ile 21 Mayıs'ta oy kullanılacak.

MALTA

Valetta Büyükelçiliği'nde oy kullanma işlemleri 21 Mayıs ile 21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.

MISIR

İskenderiye Başkonsolosluğu ve Kahire Büyükelçiliği'nde 20 Mayıs 2023 ile 22 Mayıs 2023 tarihlerinde oy kullanılabilecek.

MOLDOVA

Kişinev Büyükelçiliği ile Komrat Başkonsolosluğu'ndaki oy kullanma işlemleri için tarihler 20 Mayıs ile 21 Mayıs olarak belirlendi.

NİJERYA

Abuja Büyükelçiliği'ndeki ikinci tur için oy kullanma işlemleri 20 Mayıs - 21 Mayıs'ta olacak.

NORVEÇ

Oslo Büyükelçiliği'ndeki oy kullanma işlemleri 20 Mayıs ile 24 Mayıs 2023 tarihlerinde olacak.

ÖZBEKİSTAN

Taşkent Büyükelçiliği ve Semerkant Başkonsolosluğu'ndaki oy kullanma işlemleri 20 Mayıs 2023 ile 21 Mayıs 2023 tarihleri olarak duyuruldu.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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