Avustralya'da da Siney Başkansolosluğu "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu Başkonsolosluğumuzun «66 Ocean Street, Woollahra, NSW, 2025» adresinde 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde 08:00-22:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir" notunu paylaştı.
Kanberra Büyükelçiliği resmi Facebook sayfası da oy verme işlemlerinin alınan kararla 20 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde yerel saat ile 08.00 ve 22.00 saatleri arasında gerçekleşeceğini ifade etti.
BREZİLYA
YSK'nın paylaştığı listeye göre Brezilya'da Brazilya Büyükelçiliği ve Sao Paulo Başkonsolosluğu'nda oy işlemleri yalnızca 21 Mayıs'ta gerçekleşecek.
BULGARİSTAN
YSK'nın listesinde göre Bulgaristan'daki oy verme işlemleri Burgaz Başkonsolosluğu, Filibe Başkonsolosluğu ve Sofya Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilecek.
Bu merkezlerde oy verme işlemleri 3 gün olarak belirlenirken, 20 Mayıs 2023 - 22 Mayıs 2023 tarihleri aralığında görülüyor.
BİRLEŞİK KRALLIK
İngiltere'de oy verme işlemleri Londra Başkonsolosluğu, Manchester Başkonsolosluğu ve Manchester Başkonsolosluğu - Leicester olarak açıklandı.
İskoçya'da ise Edinburg Başkonsolosluğu'nda oy vermek işlemleri gerçekleştirilecek.
İki ülke için de oy verme işlemleri 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihleri açıklandı.
CEZAYİR
Cezayir Büyükelçiliği'ndeki oy işlemleri için açıklanan tarih 2. tur için 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 olarak belirlendi.
ÇEKYA
Çekya'da Prag Büyükelçiliği'nde yapılacak oy verme işlemleri 2. tur için 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 olarak duyuruldu.
ÇİN
Guanco Başkonsolosluğu, Hong Kong Başkonsolosluğu, Pekin Büyükelçiliği, Şanghay Başkonsolosluğu'ndaki oy verme işlemleri 2. tur için 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.
DANİMARKA
Danimarka'da Kopenhag Büyükelçiliği'ndeki oy işlemleri 2. tur için 20 Mayıs 2023 - 24 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Kopenhag Büyükelçiliği / Aarhus'taki oy verme işlemleri ise 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 arasında gerçekleşecek.
ESTONYA
Tallin Büyükelçiliği'deki oy verme işlemleri ikinci turda yalnızca 21 Mayıs'ta yapılacak.
FAS
Fas'ta Rabat Büyükelçiliği'ndeki oy işlemleri de Estonya gibi 21 Mayıs'ta gerçekleştirilebilecek.
FİNLANDİYA
Helsinki Büyükelçiliği'nde ikinci tur için oy verme işlemleri, 20 Mayıs 2023 - 23 Mayıs 2023 tarihleri arasında verilecek.
FRANSA
Fransa'da oy verme işlemleri ikinci turda da Bordeaux Başkonsolosluğu, Lyon Başkonsolosluğu, Lyon Başkonsolosluğu / Clermont-Ferrand, Marsilya Başkonsolosluğu, Nantes Başkonsolosluğu, Paris Başkonsolosluğu, Paris Başkonsolosluğu / Orleans, Strazburg Başkonsolosluğu, Strazburg Başkonsolosluğu / Mullhouse'ta yapılacak.
Lyon Başkonsolosluğu - Clermont-Ferrand, Paris Başkonsolosluğu - Orleans, Strazburg Başkonsolosluğu - Mulhouse gibi ek bölgelerdeki oy kullanma işlemleri 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Bunun dışındaki Bordeaux Başkonsolosluğu, Lyon Başkonsolosluğu, Marsilya Başkonsolosluğu, Nantes Başkonsolosluğu, Paris Başkonsolosluğu ve Strazburg Başkonsolosluğu'nda 20 Mayıs 2023- 24 Mayıs 2023 tarihleri arasında oy kullanılabilecek.
GÜNEY AFRİKA
Pretorya Büyükelçiliği ve Cape Town Başkonsolosluğu'nda ikinci tur için oy verme işlemleri YSK'nın sitesine göre 20 Mayıs 2023 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak.
GÜRCİSTAN
Batum Başkonsolosluğu ve Tiflis Büyükelçiliği'ndeki oy verme işlemleri 20 Mayıs 2023 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak.
HOLLANDA
Amsterdam Başkonsolosluğu, Deventer Başkonsolosluğu ve Rotterdam Başkonsolosluğu'ndaki oy verme işlemleri 20 Mayıs 2023 - 24 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Rotterdam Başkonsolosluğu - Eindhoven'da ise 20 Mayıs 2023 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde oy kullanılacak.
IRAK
Bağdat Büyükelçiliği, Erbil Başkonsolosluğu ve Basra Başkonsolosluğu'nda 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihlerinde oy kullanılabilecek.
YSK ayrıca Bağdat Büyükelçiliği için oy kullanma saatlerini 09.00-19.00 olarak güncellendiğini belirtti.
İRAN
Tahran Büyükelçiliği, Tebriz Başkonsolosluğu ve Meşhed Başkonsolosluğu'nda 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihleri arasında oy kullanma işlemi yapılacak.
İRLANDA
Dublin Büyükelçiliğİ'ndeki oy verme işlemi de yalnızca 20 Mayıs - 21 Mayıs 2023'te gerçekleşecek.
İSPANYA
Barselona Başkonsolosluğu ve Madrid Büyükelçiliği'nde 20 Mayıs 2023 - 22 Mayıs 2023 tarihlerinde oy kullanılacak.
İSRAİL
Tel Aviv Büyükelçiliği'nde 20 Mayıs - 22 Mayıs 2023 tarihlerinde oy kullanma işlemi yapılabilecek.
İSVEÇ
Stokholm Büyükelçiliği'nde ikinci tur için oy kullanma işlemi 20 Mayıs - 24 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.
İSVİÇRE
Bern Büyükelçiliği, Cenevre Başkonsolosluğu ve Zürih Başkonsolosluğu'ndaki işlemler 20 Mayıs 2023 - 24 Mayıs 2023 tarihleri arasında olacak.
İTALYA
Milano Başkonsolosluğu ve Roma Büyükelçiliği'nde 20 Mayıs - 22 Mayıs tarihleri arasında oy kullanma işlemi yapılacak.
JAPONYA
Tokyo Büyükelçiliği ve Nagoya Başkonsolosluğu'nda ikinci tur için oy verme işlemleri 20 Mayıs 2023 ve 21 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek.
KANADA
Kanada'da da ABD'dekine benzer bir karar alındı.
Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı Seçimi için 2. tur oy verme tarihlerinin YSK tarafından yeniden düzenlendiği belirtilerek oy kullanma günleri 20-21 Mayıs olarak açıklandı.
Açıklamada "Kanada’da, 20 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde Ottava Büyükelçiliğimizde, Toronto, Vancouver ve Montreal Başkonsolosluklarımızda 08.00-22.00 saatleri arasında oy kullanılacaktır. Vatandaşlarımızın bilgisine saygıyla sunulur" denildi.
KARADAĞ
Podgoritsa Büyükelçiliği'nde ikinci tur için oy verme işlemleri 20 Mayıs 2023 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
KATAR
Katar'da Doha Büyükelçiliği'nde yapılacak olan oy kullanma işlemleri 20 Mayıs - 22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KAZAKİSTAN
Nur-Sultan Büyükelçiliği, Almatı Başkonsolosluğu, Aktau Başkonsolosluğu'nda 20 Mayıs 2023 - 22 Mayıs 2023 tarihlerinde oy kullanma işlemi gerçekleştirilecek.
KIRGIZİSTAN
Kırgızistan'daki oy kullanma işlemleri Bişkek Büyükelçiliği'nde 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.
GÜNEY KORE
Seul Büyükelçiliği'ndeki oy kullanma işlemleri yalnızca 21 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek.
KOSOVA
Priştine Büyükelçiliği'nde ve Prizren Başkonsolosluğu'ndaki oy kullanma işlemleri de sadece 21 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek.
KUVEYT
Kuveyt Büyükelçiliği'nde 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihlerinde oy kullanılacak.
KKTC
Lefkoşa Büyükelçiliği'nde ve Gazimağusa Başkonsolosluğu'nda ikinci tur için oy kullanma işlemi 20 Mayıs 2023 - 24 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşecekken, Lefkoşa Büyükelçiliği - Güzelyurt'ta 20 Mayıs - 21 Mayıs tarihlerinde oy kullanılacak.
KUZEY MAKEDONYA
Üsküp Büyükelçiliği'ndeki oy kullanma işlemi 20 Mayıs 2023 ile 21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.
LİBYA
Trablus Büyükelçiliği ve Misurata Başkonsolosluğu'ndaki oy kullanma işlemleri 20 Mayıs 2023 ile 22 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak.
LİTVANYA
Litvanya'da Vilnius Büyükelçiliği'nde oy kullanmak isteyen vatandaşlar 20 Mayıs ile 21 Mayıs 2023 tarihlerinde oylarını kullanabilecek.
LÜBNAN
Beyrut Büyükelçiliği'nde ikinci tur için oy kullanma işlemleri 20 Mayıs ile 22 Mayıs olarak açıklandı.
LÜKSEMBURG
Lüksemburg Büyükelçiliği'nde oy kullanmak isteyenler 20 Mayıs 2023 ile 24 Mayıs 2023 tarihlerinde oy kullanabilecek.
MACARİSTAN
Macaristan'da yaşayan Türk vatandaşların oy kullanması için Budapeşte Büyükelçiliği belirlenirken, ikinci turda oy kullanma işlemleri 20 Mayıs ile 21 Mayıs 2023 tarihlerinde olacak.
MALEZYA
Kuala Lumpur Büyükelçiliği'nde 20 Mayıs ile 21 Mayıs'ta oy kullanılacak.
MALTA
Valetta Büyükelçiliği'nde oy kullanma işlemleri 21 Mayıs ile 21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.
MISIR
İskenderiye Başkonsolosluğu ve Kahire Büyükelçiliği'nde 20 Mayıs 2023 ile 22 Mayıs 2023 tarihlerinde oy kullanılabilecek.
MOLDOVA
Kişinev Büyükelçiliği ile Komrat Başkonsolosluğu'ndaki oy kullanma işlemleri için tarihler 20 Mayıs ile 21 Mayıs olarak belirlendi.
NİJERYA
Abuja Büyükelçiliği'ndeki ikinci tur için oy kullanma işlemleri 20 Mayıs - 21 Mayıs'ta olacak.
NORVEÇ
Oslo Büyükelçiliği'ndeki oy kullanma işlemleri 20 Mayıs ile 24 Mayıs 2023 tarihlerinde olacak.
ÖZBEKİSTAN
Taşkent Büyükelçiliği ve Semerkant Başkonsolosluğu'ndaki oy kullanma işlemleri 20 Mayıs 2023 ile 21 Mayıs 2023 tarihleri olarak duyuruldu.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.