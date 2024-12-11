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        Haberler Dünya YPG, ABD'ye ait drone'u yanlışlıkla vurdu | Dış Haberler

        YPG, ABD'ye ait drone'u Türkiye'ye ait sanarak vurdu

        ABD Savunma Bakanlığından yetkililerin yaptığı açıklamaya göre ABD'ye ait MQ-Reaper 9 tipi insansız hava aracı YPG terör örgütü tarafından yanlışlıkla vuruldu. ABD'ye ait insansız hava aracını Türkiye'ye ait zanneden YPG unsurlarının açtığı ateşle insansız hava aracı düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 22:14 Güncelleme: 11.12.2024 - 22:23
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        YPG, ABD'ye ait drone'u yanlışlıkla vurdu
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        ABD Savunma Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamaya göre YPG terör örgütü unsurları ABD'ye ait MQ-Reaper 9 tipi insansız hava aracını Türkiye'ye ait sanarak düşürdü.

        Türkiye'ye ait insansız hava aracının kendileri için tehdit oluşturacağını düşünen örgüt mensupları tarafından ateş sonucu araç düştü. Özellikle Suriye Milli Ordusunun Münbiç ve Kobani yönündeki ilerlemeleriyle birlikte YPG unsurları alarm durumuna geçti.

        Münbiç'te yaşanan çatışmalar sonucu kent merkezinde kontrolü sağlayan Suriye Milli Ordusu üyeleri yeraltı tünellerine gizlenen YPG'li milislerle zaman zaman çatışmaya devam ediyordu. Ancak ABD'nin araya girmesi sonucu ortaya bir anlaşma ihtimali doğdu. Belirlenen anlaşmaya göre YPG unsurları Münbiç kentini terk edecek.

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