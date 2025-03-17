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        Haberler Gündem Güncel Yozgat'ta şehitliklerde bakım ve onarım | Son dakika haberleri

        Yozgat'ta şehitliklerde bakım ve onarım çalışması yapıldı

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında şehitliklerde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:15 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:15
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        Yozgat'ta şehitliklerde bakım ve onarım
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        Yozgat'ta şehitliklerde bakım ve onarım çalışması yapıldı

        AA APİ - Genel - 17.03.2025 11:26:21

        YOZGAT (AA) - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında şehitliklerde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, Saraykent ilçesindeki şehitlikte kabirlerin temizliği yapılarak çevre düzenlemesi sağlandı.

        Zamanla yıpranan bayraklar yenileriyle değiştirilirken, şehitlik içerisindeki yollar, anıtlar ve diğer yapılar gözden geçirilerek gerekli onarımlar yapıldı.

        Yetkililer, vatan için canlarını feda eden şehitlerin hatırasına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

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