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        Haberler Yaşam Yozgat'ın 'Kral Kızı' ziyarete açılıyor

        Yozgat'ın 'Kral Kızı' ziyarete açılıyor

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, 2018'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve 'Kral Kızı' adıyla bilinen Roma hamamı Basilica Therma'da çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:55
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          Mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan suyuyla öne çıkan hamamın Müze Müdürlüğü gözetiminde 2022'de başlatılan çevre düzenleme çalışması tamamlanarak geçici kabulü yapıldı.

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          Sarıkaya ilçesini ziyaret eden ve Roma hamamında incelemede bulunan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci ile Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel'den bilgi aldı.

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          Vali Özkan, Roma hamamı ve Aydıncık Kazankaya Kanyonu'nun ilçenin önemli turizm değerleri olduğunu söyledi.

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          Kentte turizm potansiyeline güç katmaya, turizme dönük alanları hizmete sunmaya devam edildiğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

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          "Burada en önemli eserlerimizden biri de Sarıkaya ilçemizdeki tarihi Roma hamamı. Turizm Bakanlığımızın himayesinde çevre düzenlemesi, restorasyon çalışmaları tamamlandı. Vatandaşımıza yönelik dinlenme alanı, yöresel değerlerin sunumuna ve satışına yönelik binalarımız tamamlanmış vaziyette.

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          İnşallah bizler de Yozgat merkezden, Çamlık'tan Sarıkaya'ya, Sarıkaya'dan Aydıncık'a, Aydıncık'tan Kazankaya'ya ve diğer ilçelerimizde de yer alan turizm potansiyellerimizi buralara ekleyerek bir turizm güzergahı oluşturmak istiyoruz."

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          Özkan, Roma hamamını yakın zamanda ziyarete açacaklarını aktararak, "Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle Turizm Bakanımıza ve ilimizden hiçbir daim himayelerini eksik etmeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve gayretleriyle bizlere güç veren kıymetli hemşerilerimize ve milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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