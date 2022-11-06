YouTube’un reklamsız video izleme imkanı sağlayan Premium hizmetinin ücretlerine Türkiye’de yaptığı büyük zam yakında faturalara yansıyacak. YouTube Premium’un “Öğrenci”, “Bireysel” ve “Aile” planlarının aylık sırasıyla, 9.99 TL, 16.99 TL ve 25.99 TL olan ücretleri; 19.49 TL, 29.99 TL ve 59.99 TL’ye yükseltilecek. En yüksek zam yüzde 131’lik oran ile “Aile” planına gelecek.

20 Kasım ve sonrasında başlayan faturalama dönemlerine yansıtılacak olan bu yeni ücretler, YouTube Premium’a Android uygulama veya web üzerinden üye olan kullanıcılar için geçerli olacak; YouTube’un Premium hizmetine iPhone’ları üzerinden abone olan kullanıcılar için fiyat artış oranları yüzde 135’i bulacak.

Çoğu kullanıcı fark etmese de aboneliğini iOS üzerinden yapan kullanıcılarla Android veya web üzerinden yapan kullanıcıların ödediği aylık ücret arasında farklar bulunuyor. Örneğin son zam öncesi 25.99 TL olan YouTube Premium’un Aile Planı için iPhone kullanıcıları (daha doğrusu aboneliğini iOS uygulaması üzerinden yapanlar) 33.99 TL ödüyordu.

Yapılan son zammın ardından bu rakamlar sırasıyla 59.99 TL ile 79.99 TL’ye çıkacak. Android ve web üzerinden abone olanlar için yüzde 130’u bulan zam, YouTube’un iOS uygulaması üzerinden olanlar için yüzde 135’leri bulacak.