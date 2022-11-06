YouTube’un reklamsız video izleme imkanı sağlayan Premium hizmetinin ücretlerine Türkiye’de yaptığı büyük zam yakında faturalara yansıyacak. YouTube Premium’un “Öğrenci”, “Bireysel” ve “Aile” planlarının aylık sırasıyla, 9.99 TL, 16.99 TL ve 25.99 TL olan ücretleri; 19.49 TL, 29.99 TL ve 59.99 TL’ye yükseltilecek. En yüksek zam yüzde 131’lik oran ile “Aile” planına gelecek.
20 Kasım ve sonrasında başlayan faturalama dönemlerine yansıtılacak olan bu yeni ücretler, YouTube Premium’a Android uygulama veya web üzerinden üye olan kullanıcılar için geçerli olacak; YouTube’un Premium hizmetine iPhone’ları üzerinden abone olan kullanıcılar için fiyat artış oranları yüzde 135’i bulacak.
Çoğu kullanıcı fark etmese de aboneliğini iOS üzerinden yapan kullanıcılarla Android veya web üzerinden yapan kullanıcıların ödediği aylık ücret arasında farklar bulunuyor. Örneğin son zam öncesi 25.99 TL olan YouTube Premium’un Aile Planı için iPhone kullanıcıları (daha doğrusu aboneliğini iOS uygulaması üzerinden yapanlar) 33.99 TL ödüyordu.
Yapılan son zammın ardından bu rakamlar sırasıyla 59.99 TL ile 79.99 TL’ye çıkacak. Android ve web üzerinden abone olanlar için yüzde 130’u bulan zam, YouTube’un iOS uygulaması üzerinden olanlar için yüzde 135’leri bulacak.
iPHONE’DA NEDEN DAHA FAZLA ÖDENİYOR?
Peki bu fark neden kaynaklanıyor? iPhone kullanıcıları YouTube Premium için neden daha fazla ücret ödüyor? Bunun nedeni Apple’ın uygulama mağazasında uygulanan komisyon ücretlerinde yatıyor. Apple’ın uygulama geliştiricilerine sunduğu ücretli üyeliklerdeki ödeme modeli, iOS uygulamalarında fiyatları yükseltiyor.
Dolayısıyla ücretli abonelik ödemelerini Apple üzerinden yapan ve yönetenler, YouTube Premium’un Aile ve diğer planları için daha fazla bir tutar ödüyor. Örneğin bu fark Aile Planı için 8 TL iken, önümüzdeki haftalarda faturalara yansıtılacak yeni zam sonrası 20 TL’ye kadar çıkacak.
YouTube’un Premium paketlerine web veya Android uygulaması üzerinden kayıt olanlar ise bu işlemi iPhone üzerinden yapanlara göre daha düşük tutarlar ödemeye devam edecek.
AYLIK 20 TL’LİK TÜYO!
Bu yüzden YouTube Premium’un üyelik paketlerine web üzerinden üye olup, iPhone veya iPad üzerinden kullananlar da aboneliğini YouTube’un iOS uygulaması üzerinden yönetenlere göre yeni faturalandırma döneminde de daha düşük ücret (Aile Planı için 79.99 TL yerine 59.99 TL) ödeyecek.
Özetlemek gerekirse YouTube Premium aboneliğini Android veya web üzerinden yönetenler, iOS uygulaması üzerinden abone olup, yönetenlere göre yüzde 25 daha az ücret ödüyor.
'AYARLAR'I KONTROL EDİN
Dolayısıyla YouTube’un Türkiye’deki abonelik ücretlerine Kasım ayının ikinci yarısında yapacağı büyük zam öncesinde kullanıcıların Premium hesaplarını kontrol etmeleri de kritik önem taşıyor.
Hesabınızın durumunu ve faturalama bilgilerinizin kontrolünü ise YouTube uygulamasında Ayarlar > Satın Alınanlar ve Üyelikler sayfasından yapabilirsiniz.
3.5 YIL SONRA GELEN ZAM
YouTube Premium, Türkiye'de 2019 yılının Temmuz ayında kullanıma açılmıştı. YouTube'un reklamsız ya da ücretli versiyonu olarak da bilinen YouTube Premium'a Türkiye'de kullanıma sunulduğu yaklaşık 3.5 yıldan bu yana aynı fiyatlarla erişilebiliyordu. Ancak 3.5 yılın ardından gelen bu son fiyat güncellemesi, Türkiye’deki kullanıcılara yüzde 130’ları aşan zam olarak yansıdı.
ABD 7 DOLAR, TÜRKİYE’DE 20 TL’LİK FARK
YouTube Premium'un sadece Türkiye’de değil, ABD'deki kullanıcılar için de fiyatlarının artırıldığını ancak Türkiye'de yüzde 130'u bulan artış oranlarının ABD'de yüzde 27 seviyelerinde kaldığını belirtelim. Örneğin bu aydan itibaren ABD’deki kullanıcılar YouTube Premium’un Aile Planı için 17.99 dolar yerine 22.99 dolar ödeyecek.
Yine Apple’ın komisyon ücretleri nedeniyle YouTube Premium’a App Store üzerinden abone olanlar Aile Planı için ABD’de de 22.99 dolar yerine 29.99 dolar ödemek durumunda kalacak. Diğer bir ifadeyle uygulamaya App Store üzerinden abone olanlar, Türkiye’de de ABD’de de daha fazla ödeme yapmaya devam edecek. Bu farklar Türkiye’de ayda 20 TL, ABD’de ise 7 dolara çıkacak.
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