YouTube Premium'a büyük zam

YouTube, reklamsız video izleme imkanı sağlayan Premium hizmetinin ücretlerine zam yaptığını açıkladı.

YoutTube'dan kullanıcılara yollanan bilgilendirme mailinde zamlı fiyatların 21 Kasım ve sonrasında başlayan faturalama dönemine yansıyacağı ifade edildi.

Son zamla beraber YouTube Premium bireysel aylık abonelik ücreti 16.99 liradan 29.99 liraya yükseldi. Zam oranı yüzde 76.5 oldu.

Aylık öğrenci paketi ise yüzde 95'lik zamla 19.49 liraya yükseldi.

Aile paketi ise yüzde 131'lik zamla 59.99 liraya çıktı.