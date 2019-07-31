Google bünyesindeki video platformu YouTube, iOS ve Android için geliştirilen mobil uygulamalarında yeni bir özelliği devreye almasıyla birlikte Kullanıcılar artık YouTube’un mobil uygulaması açtığında, ana sayfadaki videolar otomatik olarak, sessiz ve altyazısız oynatılıyor.

YouTube’un videoların izlenme sayılarını artırmak için attığı bu adım, kullanıcıların internet paketlerini de doğal olarak daha fazla tüketiyor. Bunun önüne geçmek isteyenler için YouTube’un ana sayfasındaki otomatik oynatma modu kullanıcılar tarafından istenirse kapatılabiliyor.

Bu özelliği değiştirmek veya tamamen kapatmak isteyenler ise mobil uygulamanın sağ üst köşesinde yer alan profil fotoğrafına tıklayarak, “Ayarlar” bölümünden düzenleme yapabilecek.

YOUTUBE OTOMATİK OYNATMA SEÇENEĞİ NASIL KAPATILIR?

Otomatik oynatma özelliği, varsayılan olarak açık durumdadır. Her videonun sonunda, oynatılacak bir sonraki videoyu belirten bir geri sayım görürsünüz. Sıradaki videonun otomatik oynamasını engellemek için geri sayım ekranında iptal seçeneğine dokunabilirsiniz. Eğer özelliği tamamen kapatmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edin.

YouTube uygulaması ve mobil sitesi için de aynı talimatları uygulayın.

Video sayfasında Sıradaki bölümüne gidin. Otomatik oynatma özelliğini kapatmak için Sıradaki bölümünün üst kısmında yer alanaçma/kapatma düğmesini kullanın.

Not: Otomatik oynatma özelliği, tekrar açılana kadar kapalı kalacaktır. Aynı adımları takip ederek tekrar açabilirsiniz.

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OTOMATİK OYNATMA BİLGİSAYARDA NASIL KAPATILIR?

Videoların hemen sağ tarafında bulunan “Otomatik oynat” seçeneğini sola kaydırarak kapalı duruma getirin. Bu sayede bir sonraki video otomatik olarak oynatılmayacaktır.

Ayrıca bilgisayarda açtığınız videoya sağ tıklayarak döngü özelliğini de kontrol edebilirsiniz. Otomatik oynatma seçeneği kapalı olmasına rağmen video otomatik devam ediyorsa Döngü özelliği açık olabilir.

Videoya sağ tıklayıp döngü seçeneğinde bulunan tiki kaldırarak tekrarı kapatabilirsiniz.