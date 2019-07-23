23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
YouTube’un müzik servisi YouTube Music'in Türkiye’deki tanıtımı YouTube Kuzey Amerika Müzik Sektörü İş Geliştirme Direktörü Waleed Diab ve Google Türkiye Pazarlama Müdürü Işıl Heves'in katılımıyla gerçekleştirildi.
YouTube’un 2018 yılında kullanıma sunduğu müzik platformu YouTube Music, Türkiye’deki kullanıcılara ise geçen haftadan itibaren açılmıştı.
YouTube Music’in Türkiye tanıtım toplantısında verilen bilgiye göre YouTube Music, reklam içeren ücretsiz versiyonunun yanı sıra, ayda 13.99 TL'ye sunduğu YouTube Music Premium servisiyle kullanıcılara arka planda müzik dinleme, indirme ve reklamsız dinleme imkanı sağlıyor.
Kullanıcılar ayrıca YouTube'nin diğer servisi YouTube Premium ile ayda 16.99 TL'ye müzik servisine ek olarak reklamsız, arka planda ve indirerek video da izleyebilecek. iOS kullanıcılarının ise YouTube Premium servisine aylık 21.99 TL ödeyerek sahip olabildiğini belirtelim.
Sisteme 29 Temmuz'a kadar kayıt olan kullanıcılar, YouTube Music Premium ve YouTube Premium servislerini üç ay süreyle ücretsiz olarak kullanabilecek.
ADINI HATIRLAMADIĞINIZ ŞARKIYI AKILLI ARAMA BULUYOR
YouTube direktörü Diab, lansmanda yaptığı konuşmada, YouTube Music'i Türkiye'de kullanıma sunmanın heyecanını yaşadıklarını belirtirken; Google Türkiye Pazarlama Müdürü Işıl Heves ise yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojileri kullanılarak oluşturulan YouTube Music'te kullanıcıların adını hatırlayamadıkları şarkıları bulabilmeleri için akıllı arama özelliğinin de bulunduğuna değindi.
Heves, şunları kaydetti: "Türkiye'deki kullanıcıların büyük bir kısmı online müzik dinlemekten ve yeni şarkı ve şarkıcıları keşfetmekten oldukça hoşlanıyorlar. YouTube Music sayesinde kullanıcılar sadece orijinal şarkılara ve kliplere değil, aynı zamanda sadece YouTube'da bulunabilecek remix, cover ve canlı performanslara ulaşabiliyorlar."
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