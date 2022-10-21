YouTube, reklamsız video izleme imkanı sağlayan Premium hizmetinin ücretlerine zam yaptığını duyurdu. YouTube'dan gelen bilgilere göre bireysel abonelik kapsamında olan Premium hesaplar 21 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde yansıyacak. İşte ayrıntılar...