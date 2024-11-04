YOUTUBE PARA KAZANMA ŞARTLARI

Youtube para kazanma şartları için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz;

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● Bu konuda adım atmak isteyen kişilerin her şeyden önce “Youtube Ortaklık Programına” katılması gerekir. Böylece Youtube, katılan kişiye reklam geliri imkânı sunabilir.

● İçerik üreticisi olarak belirli bir abone ve izlenme sayısına sahip olmanız şartı aranır. Kanalınız minimum 1000 aboneye sahip olmalı ve en sonki 12 ay içinde 4000 saat izlenmeye erişmiş olmalıdır.

● İçerik üreticisi olarak platformun koşullarına uygun içerikler üretmelisiniz. Nefret söylemi, şiddet ve taciz gibi konular, Youtube tarafından kabul görmez. ● Ayrıca kullanmış olduğunuz içerikler telif haklarına da saygı göstermelisiniz. Sizin ürettiğiniz bir içeriğin farklı birinin içeriğiyle aynı olmaması gerekir. Çünkü bu durumda “telif hakları ihlalleri” ortaya çıkar. Bu da Youtube’da para kazanmanın önündeki en büyük engellerden biridir. ● Bu platformda reklam geliri elde edebilmek için Google AdSense hesabı sahibi olmalısınız. Böylece reklam geliri sağlayabilirsiniz.

YOUTUBE’DA PARA KAZANMAK için KAÇ SAAT İZLENME GEREKİYOR? Peki Youtube'da para kazanmak için kaç saat izlenme gerekiyor? Son 12 ayda toplam 4.000 saat izlenme süresi, bu platformdan para kazanabilmek için temel şartlardan biridir. Ek olarak şu alternatifler de söz konusudur; ● Son 90 gün içinde minimum 3 adet olmak üzere herkese açık video yüklemek, ● Son 90 gün içinde Short videolarına toplam 3 milyon görüntüleme almış olmak. Bu şartları bir arada yerine getirmeniz durumunda da Youtube üzerinden para kazanmaya başlayabilirsiniz.

YOUTUBE’DA PARA KAZANMAK için KAÇ ABONE GEREKİYOR? Öne çıkan bir diğer soru da “Youtube'da para kazanmak için kaç abone gerekiyor?” şeklindedir. Ancak bu noktada Youtube platformundan para kazanabilmek için tek başına abone sayısının yeterli olmadığını vurgulamak gerekir. Size ait olan kanalın para kazanma programına dâhil edilmesi için şunlar gerekir; ● Minimum 1000 abone sahibi olmanız, ● Önceki 12 ay içinde attığınız videoların 4.000 saat izlenme süresine ulaşmış olması,

● Alternatif şekilde; 500 aboneye sahip olmanız, ● Son 90 gün içinde minimum 3 olmak üzere herkese açık yüklenmiş video içeriğiniz olması, ● Short videolarınızın 3 milyon görüntülemeye ulaşmış olması gibi gereklilikler vardır. YOUTUBE’DAN PARA KAZANMAK için NEREYE BAŞVURULUR? Peki Youtube'dan para kazanmak için nereye başvurulur? Bunun için başlangıçta bir Youtube kanalı açmanız gerekir. Sonrasında içerik üretmeye başlayarak kanalınız için bir konu (niş) belirlemelisiniz. Bunun yanı sıra bazı içerik üreticileri kanallarını genel kitleye hitap edecek şekilde de tasarlar. Kanalınızın nişine ya da konu temasına karar verdikten sonra Youtube tarafından sunulan Ortaklık Programına katılmanız gerekir. Bu noktada Google AdSense hesabınızın olması gerektiğini de hatırlatalım.

Kanalınızın gereken şartları karşıladığını düşünüyorsanız sonrasında şu adımları takip edebilirsiniz; ● Youtube Studio kısmında bulunan “Monetizasyon” sekmesine gidin. ● Bu kısımdan “Para Kazanma Başvurusu” kısmından başvuru için harekete geçin. ● Başvurunuzu gönderin. ● Sonrasında Youtube ekibinin yaptığınız başvuruyu değerlendirmesini beklemeniz gerekir. ● Eğer gereken şartları karşılıyorsanız onay için bir bildirim alırsınız. ● Başvurunuz Youtube tarafından onaylandıysa reklam geliri sağlamaya başlayabilirsiniz.

VİDEO İZLENME SAYISI ile GELİR ARASINDA İLGİ VAR MI? Bu, çok yaygın olan ancak doğru olmayan bir yanılgıdır. Binlerce kez izlenen bir video bile kazanç sağlamayabilir. Bu, tamamen izleyicilerin reklamlara tıklamasıyla ilgilidir. Ancak Youtube Premium, gelir elde etmek için daha farklı bir alternatif sunarak bu sorunu ortadan kaldırmış durumda. Öte yandan izleyicileri cezbedecek çeşitli reklamlara sahip olmak için uzman tasarımcılarla anlaşmak da önemli bir adım olabilir.

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