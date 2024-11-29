Youssef En-Nesyri: Tarif edecek kelimeler yok

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Slavia Prag maçının ardından görüşlerini aktardı.

Faslı futbolcu, "Bu maçı tarif edecek kelimeler yok. Maç boyunca bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkürler. Avrupa'da daha fazla puan toplayacağız. İstediğimiz bu galibiyetti, aldık." dedi.

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En-Nesyri, "Kim oynarsa oynasın, görevimiz mücadeleyi en iyi şekilde vermek. Sonradan girenler de iyi mücadele etti. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapıyor." sözlerini sarf etti.