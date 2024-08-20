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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Young Boys - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Young Boys - Galatasaray canlı yayın nereden izlenir? - GS Haberleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için İsviçre'de avantaj arayacak

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak. İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak! İşte Young Boys - Galatasaray maçı öncesi son gelişmeler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.08.2024 - 10:20 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:30
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak.

        • 2

          Young Boys - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

          Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

        • 3

          Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.

        • 4

          İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.

        • 5

          İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

        • 6

          GALATASARAY 3 RESMİ MAÇ OYNADI

          Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde 2 resmi maça çıktı. Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında ise 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.

        • 7

          YOUNG BOYS LİGE İYİ BAŞLAYAMADI

          Sarı-siyahlı takım, İsviçre Süper Lig'nde henüz galibiyet alamadı. İsviçreli 55 yaşındaki teknik direktör Patrick Rahmen'in çalıştırdığı Young Boys, 5. haftası geride kalan ligde 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Attığı 6 gole karşılık kalesinde 13 gol gören Bern temsilcisi, 12 takımlı ligde 11. sırada yer aldı. Young Boys, bu sezonki tek galibiyetini İsviçre Kupası'nda amatör lig takımı Printse-Nendaz'ı 10-0 yenerel elde etti.

        • 8

          HAKEMLER

          Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.

        • 9

          OKAN BURUK CEZALI

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi. Tecrübeli teknik adam, Young Boys ile yapılacak 2 maçta da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.

        • 10

          KAAN'IN CEZASI, SANCHEZ'İN SAKATLIĞI BULUNUYOR

          Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan cezası, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Geçen sezonki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza verilen Kaan Ayhan da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

          Ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçının ardından yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, Young Boys'a karşı sahaya çıkamayacak.

        • 11

          ZAHA'NIN DURUMU

          Transfer görüşmeleri yaptığı için ligdeki Hatayspor ve Konyaspor maçlarında oynamak istemeyen Wilfried Zaha'nın da yarınki karşılaşmada süre alması beklenmiyor. Üst solunum enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayan sol bek Derrick Köhn'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

        • 12

          GALATASARAY'IN KADROSU

          Sarı-kırmızılı kulübün Young Boys maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

          Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.

        • 13
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