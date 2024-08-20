HAKEMLER

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.