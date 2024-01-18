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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Younes Belhanda Katar ekibi Al Shamal'a transfer oldu - Futbol Haberleri

        Younes Belhanda Katar ekibi Al Shamal'a transfer oldu

        Adana Demirspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Faslı futbolcu Younes Belhanda, Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:24 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:24
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        Belhanda'nın yeni adresi Katar!
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        Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal, Adana Demirspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Faslı futbolcu Younes Belhanda’yı kadrosuna kattı. Deneyimli oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen 33 yaşındaki orta saha, Türkiye kariyerinde çıktığı 202 resmi maçta 41 gol, 32 asistlik katkı sağladı.

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