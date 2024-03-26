Youcef Atal'dan transfer itirafı: Trabzonspor ve Galatasaray'dan teklif aldım!

Yukatel Adana Demirspor'un, Nice'den kadrosuna kattığı sağ bek Youcef Atal, transfer sürecine ve Türkiye'ye dair açıklamalarda bulundu.

Sofoot'da yer alan haberde, transfer döneminde karar verme aşamasıyla ilgili konuşan Cezayirli futbolcu, "Türkiye'de transfer döneminin bitimine az bir süre kala Adana Demirspor, Trabzonspor ve Galatasaray, beni istedi. Adana Demirspor, benim için çok istekliydi. Sofiane Feghouli, Rachid Ghezzal ve Mario Balotelli gibi oyuncular beni buraya gelmeye ikna etti.

Mario imzalamam konusunda ısrar etti, bana iyi bir takıma sahip olduklarını ve sezonu iyi bir yerde bitirmek için çok katkıda bulunabileceğimi söyledi. Nice'ten tanıdığım Balotelli uyum sağlamam konusunda da çok yardımcı oldu gerçekten iyi bir adam." ifadelerini kullandı.