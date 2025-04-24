Yoshinori Moriwaki İstanbul depremi açıklaması: Yoshinori Moriwaki kimdir, kaç yaşında?
Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler bir kez daha uzmanların uyarılarına çevrildi. Deprem konusundaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara bölgesi için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "200 yıllık bir gecikme var, artık zamanı doldu" ifadeleriyle dikkat çeken Moriwaki'nin hayatı ve açıklamaları yeniden merak konusu oldu. Peki, Yoshinori Moriwaki kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...
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Silivri’de yaşanan 6.2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’nin uyarıları gündeme geldi. "Marmara’da 200 yıllık gecikme söz konusu" diyen Moriwaki, yaklaşan tehlikeye dikkat çekti. Peki, Japon uzman Yoshinori Moriwaki kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...
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İSTANBUL'DA DEPREM DEVAM EDECEK Mİ?
"İstanbul'da dün yaşanan, kısa süren 6.2 büyüklüğündeki deprem, Silivri açıklarında ve Orta Marmara Çukuru'nda yaşandı. Marmara'da, 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla deprem olabilir. İstanbul için büyük deprem riski var. Bu depremin ardından da önümüzdeki bir hafta içinde depremler devam edebilir ve dikkatli olmak gerekir.
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"1 HAFTA İÇİNDE DEPREMLER OLABİLİR"
"İstanbul'da dün yaşanan, kısa süren 6.2 büyüklüğündeki deprem, Silivri açıklarında ve Orta Marmara Çukuru'nda yaşandı. Marmara'da, 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla deprem olabilir. İstanbul için büyük deprem riski var. Bu depremin ardından da önümüzdeki bir hafta içinde depremler devam edebilir ve dikkatli olmak gerekir.
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MARMARA'DA TSUNAMİ TEHLİKESİ VAR
Marmara'da tsunami tehlikesi var. Deprem merkezine uzaklıktan daha önemli olan binanın zemininin sağlam olmasıdır. Yeşilköy, Avcılar, Büyükçekmece denize yakın olan bu bölgelerde zemin yumuşak ve sıkıntı var. Taksim'de binalar kötü olsa da zemini sağlam olduğu için daha iyi durumda.
"HAZIRLIKLI OLUNURSA HASARI YÜZDE 70 AZALTABİLİRİZ"
Ege'deki fay hatları ince ve kısa fay hatları onlar çok yıkıcı olmayabilir. Ama Yunanistan'da bu faylar 7'lik deprem yapabiliyor. Doğu Anadolu'da da deprem beklenen bölgeler var ve biliniyor. Türkiye de, Japonya da deprem ülkeleri ve hazırlıklı olmak gerekiyor. Devlet de millet de depreme hazır olursa, hasarı yüzde 70 azaltabilirsiniz.
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YOSHİNORİ MORİWAKİ KİMDİR?
Yoshinori Moriwaki, 1958 yılında Japonya’da doğmuştur. Yüksek mimar ve Yüksek inşaat Mühendisidir. Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki, Japonya'dan 1999 Marmara depremi sonrası bir aylığına Türkiye’ye geldi. Deprem Uzmanı ve Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki, o tarihten beri İstanbul'da yaşıyor.
Yoshinori Moriwaki, Malezya'daki Petronas İkiz Kulelerinin ve Japonya'nın en uzun asma köprüsü AKASHI inşaatını yapan Hazama Ando Corporation şirketinin İstanbul Şubesi Genel Müdürü ve Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Şubesi Genel Sekreteridir.
Japonya'da Deprem bölgesi olan SENDAI'da 13 yıl görev yapmış olan Yoshinori Moriwaki, Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği adına İstanbul’da Marmaray ve İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü projelerindeki denetim görevlerinin yanı sıra; 1990 yılında Swiss Otel Projesi, YKK Fermuar Fabrikası, Çerkezköy- Honda Otomobil Fabrikası, Şekerpınar - Toyota Fabrikası, Adapazarı - Toyotasa Acil Yardım Hastanesi gibi bilinen projelerde imzası bulunmaktadır. Japon Otomotiv sektörünün Türkiye'de yapmış olduğu yatırımların hemen hemen hepsinde görev almıştır.
Deprem uzmanı olarak bilinen Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin pek çok ilinde birçok eğitim kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarında deprem bilgilendirme semineri vermiştir. Yoshinori Moriwaki, evli ve bir oğlu var.