Yosemite Ulusal Parkı'nda nadir görülen doğa olayı: Ateş Şelalesi
ABD'nin California eyaletinde bulunan Yosemite Ulusal Parkı'nda her yıl gerçekleşen ve 'Ateş Şelalesi' olarak adlandırılan doğa olayı, bu yıl da ziyaretçileri kendine çekiyor. Doğa tutkunları, şelaleyi adeta lav akıntısı gibi parlarken görüntülemeye çalışıyor
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ABD'nin California eyaletinde bulunan Yosemite Ulusal Parkı, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.
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Yüksek granit kaya formasyonları, şelaleler, dev sekoya ağaçları ve çeşitli bitki ile hayvan türlerine ev sahipliği yapan park, ABD'nin en ikonik milli parklarından biri olarak biliniyor.
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Gün batımı sırasında güzel görüntüler oluşturan El Capitan üzerindeki Horsetail Şelalesi, bu dönemlerde 'Ateş Şelalesi' (Firefall) olarak anılıyor.
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Bu doğa olayı, batan güneşin şelalenin buğusunu aydınlatarak, şelalenin yanıyormuş gibi görünmesini sağlıyor.
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ABD Ulusal Park Hizmetleri'ne göre bu olay, şelalenin akışının gün batımı ışığıyla arkadan aydınlatılmasıyla gerçekleşiyor. Su, turuncu-kızıl bir renge bürünerek yanıyormuş gibi görünüyor.
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Ancak bu doğa harikasının gözlemlenebilmesi için hava koşullarının elverişli olması gerekiyor.
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Gökyüzünün tamamen açık olması şart! Herhangi bir sis ya da bulutlanma, şelalenin parlamasını engelleyebiliyor.
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Yosemite Ulusal Parkı'na destek sağlayan kâr amacı gütmeyen organizasyon Yosemite Conservancy doğa olayına ilginin son yıllarda giderek arttığını belirterek, ziyaretçilerin en iyi izleme noktalarına erkenden ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini vurguluyor.
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