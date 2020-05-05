Bir süredir kanser tedavisi gören Özer Kızıltan'dan acı haber geldi. Ünlü yönetmen, hayatını kaybetti.

Kızıltan, Takva, Beni Unutma, Aşkın 5 Hali, Mahrumlar gibi filmlere imzasını atmıştı.

Kızıltan ayrıca ayrıca, Gülbeyaz, Kurşun Yarası, Yaralı Yürek, Hayat Yokuşu gibi dizilerde de yönetmenlik yaptı.

17 Nisan 1963 tarihinde İstanbul’da doğan Özer Kızıltan, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.