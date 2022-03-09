Yöneticilerden Bakan Yanık'a ziyaret

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bakanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette kadınlar ve kız çocuklarının sporda daha aktif rol almasının sağlanması, sporun yaygınlaştırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

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