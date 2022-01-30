"Toprak ağası değilim"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yonca Lodi, dün akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lodi, samimi açıklamalarda bulundu.

Dijital dünya ile arasının iyi olduğunu ifade eden 47 yaşındaki şarkıcı, "Bu ara Metaverse'ye bayağı ilgiliyim. Etiler, Bebek, Nişantaşı... Toplayabildiğim kadar arsa ve cadde almaya çalışıyorum. Toprak ağası olmak gibi bir gayem yok ancak bir gün gelecek, buralar çok değerlenecek." diyerek, yakın zamanda bir Metaverse konseri yapmak istediğini de dile getirdi.

Geleceğin dijital dünyada olduğunu belirten sanatçı, ayrıca yaz ayları içerisinde sürpriz iki single hazırlığı içinde olduğunu söyledi.