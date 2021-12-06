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Yonca Lodi: Bir daha evleneceğimi düşünmüyorum

Yonca Lodi'ye, oyuncu Nilgün Belgün'ün, "Evlilik insan doğasına aykırı..." sözleri hatırlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Katılıyorum. Bir daha evleneceğimi düşünmüyorum. Sevgiden öte karşılıklı saygı gerektiren bir müessese ve başarabilen herkese saygım sonsuz" dedi

06.12.2021 - 09:46 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yonca Lodi ve Serdar Ortaç, önceki akşam bir mekanda konser verdi. Muhabirlerle sohbet eden Lodi, gazinoda sahne almanın kendisi için bambaşka bir deneyim olduğunu dile getirdi.

  • "ÇOK FAZLA YABANCILIK ÇEKMEDİM"

    Yonca Lodi, "20 yılı aşkın sahnelerdeyim. Repertuvarımda sanat müziği de var, pop da, türkü de... Belki de bu sebeple çokta fazla yabancılık çekmedim diyebilirim. Yine 'Heyecanlı değilim' dersem yalan söylemiş olurum." şeklinde konuştu.

  • "BENİM KRİTERİM ZARAFET VE KONFOR"

    Lodi, gazetecilerin, "Kıyafet tercihlerinizi neye göre yapıyorsunuz? Bazı meslektaşlarınızın 'Dekolte giymek psikolojik bir vakadır' şeklinde demeçleri var. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

    "İnsan taşıyabildiği, göze hoş gelen, vücudunun imkan verdiği ölçüde dekolte tercih edebilir. Bu konuda benim kriterim zarafet ve konfor. 'Psikolojik vaka' yorumu sanki biraz fazla olmuş. Yakışıyorsa, taşıyabiliyorsa, zarif duruyorsa neden tercih edilmesin ki dekolte? Meslektaşlarımın bu şekilde sert bir eleştiri ya da polemiği hak ettiklerini düşünmüyorum." diyen şarkıcı, sahnede her ne kadar kulağa hitap eden bir iş yapsalar da göze hitap ettiklerinin de altını çizdi.

  • "BİR DAHA EVLENECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

    Kendisine Nilgün Belgün'ün, "Evlilik insan doğasına aykırı..." sözleri hatırlatılan Yonca Lodi, "Katılıyorum. Bir daha evleneceğimi düşünmüyorum. Etrafımda çok mutlu evliliklere sahip arkadaşlarım da var yalnız bana göre olmadığını düşünüyorum evliliğin. Sevgiden öte karşılıklı saygı gerektiren bir müessese ve başarabilen herkese saygım sonsuz. İnsan yaş aldıkça bencilleşiyor. Aynı evin içinde birbirinin alanına tecavüz etmeden yaşamak kolay iş değil." ifadedelerini kullandı.

    Ünlü şarkıcı, "Yeni bir aşk var mı?" sorusunu ise, "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan herkese sevgiler..." şeklinde espri yaparak geçiştirdi.

  • "MAÇO' TANIMINA UYAN ERKEKLERİ HAYATIMIZDAN ÇIKARMALIYIZ"

    Kendisi için ideal erkeğin maço mu yoksa metroseksüel erkek mi olduğu sorulan Lodi, "Bana maço erkek demeyin. Bugün yaşadığımız birçok şeyi bazı kadınların maço erkek sevdasına borçluyuz. Maço erkek demek benim lügatımda kaba erkek demek. Bence bu tanımı ve bu tanıma uyan herkesi hayatımızdan çıkarmamız gerek. 'Maço erkek seviyorum' diyen hiçbir kadına saygı duymuyorum." açıklamasını yaptı.

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