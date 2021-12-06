"BENİM KRİTERİM ZARAFET VE KONFOR"

Lodi, gazetecilerin, "Kıyafet tercihlerinizi neye göre yapıyorsunuz? Bazı meslektaşlarınızın 'Dekolte giymek psikolojik bir vakadır' şeklinde demeçleri var. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"İnsan taşıyabildiği, göze hoş gelen, vücudunun imkan verdiği ölçüde dekolte tercih edebilir. Bu konuda benim kriterim zarafet ve konfor. 'Psikolojik vaka' yorumu sanki biraz fazla olmuş. Yakışıyorsa, taşıyabiliyorsa, zarif duruyorsa neden tercih edilmesin ki dekolte? Meslektaşlarımın bu şekilde sert bir eleştiri ya da polemiği hak ettiklerini düşünmüyorum." diyen şarkıcı, sahnede her ne kadar kulağa hitap eden bir iş yapsalar da göze hitap ettiklerinin de altını çizdi.