Yonca Evcimik'ten 'Vurula Vurula'

"Vurula Vurula", aradan geçen 24 yıl sonra dinleyiciden gelen istek üzerine tekrar Alper Atakan’ın düzenlemesini yaptığı yeni haliyle tüm dijital müzik platformlarında sevenleriyle buluştu.

Yonca Evcimik, şarkının klibi için model ve spor eğitmeni Furkan Güneş ile kamera karşısına geçti. Klibinin yönetmenliğini Alişan Günay Yıldırım yaparken birbirinden iddialı fotoğraflarını ise Lara Sayılgan çekti.