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Karantina sürecini evcil hayvanları Bobo ve Çiko ile birlikte geçiren şarkıcı Yonca Evcimik, Instagram'dan yayınladığı bir haber ile takipçilerine acı haberi verdi.

Evcimik, köpeği Bobo'nun öldüğünü duygusal bir mesaj ile duyurdu. Şarkıcı, köpeği ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabına ekleyerek, şu notu düştü:

Benim iyi kalpli, vicdanlı, efendi canım oğlum Bobo'm... Dün gece aniden sessiz sedasız melek oldu. Mutlu yaşadık, çok anılar biriktirdik. Tekrar buluşuncaya kadar babacığım ve melek olan diğer canlarla orada huzurla ol. Hakkını helal et Bobo'cuğum... 30.05.2020.