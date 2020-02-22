Yonca Evcimik: Politika ile hiç işim olmaz - Magazin haberleri

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Yonca Evcimik, GİKAMER'in (Girişimci Kadın Merkezi) tanıtım toplantısında Emine Erdoğan ile buluştu. Evcimik, Erdoğan ile fotoğrafını da paylaşarak, "Kadın hakları, çocuklar, hayvan hakları kısaca her konuda ne zaman kapısını çalsam ful destek olan sayın Emine Erdoğan'a sonsuz teşekkürler" mesajını yayınladı.

Şarkıcı, daha sonra kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. Yonca Evcimik, "Ben sanatçıyım. Politika ile hiç işim olmaz. Ülkem için faydalı bir şeyler yapabilmek ve bunun için kimden yardım almak gerekiyorsa gocunmam" ifadelerini kullandı.