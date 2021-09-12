Yolda yürürken kafasına demir düştü

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadın, yapımı devam inşaatın önünden yürürken başında demir çubuklar düştü.

Üzerine düşen demirlerle neye uğradığını şaşıran kadın kolundan ve kafasından yaralandı. Hastaneye götürülen kadının tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.