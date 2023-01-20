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Yolda kaybettiği karnesini belediye başkanının paylaşımı ile buldu

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin bitmesiyle öğrenciler karnelerini aldı. Bursa'nın İnegöl ilçesindeki birinci sınıf öğrencisi Aziz Kutay karnesini sokakta düşürünce sevinci kursağında kaldı. Kaybolan karne ilçe protokolünü harekete geçirdi. Eğitimci antrenör Özden Suvat, belediye binasına gelirken yere düşmüş bir karne buldu. Suvat´ın karneyi teslim ettiği Alper Taban sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, minik öğrenci karnesine kavuştu

Giriş: 20.01.2023 - 19:40 | Güncelleme: ABONE OL
Yolda kaybettiği karnesini belediye başkanının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla buldu - Güncel Haberler
Karnesini yola düşüren öğrenci sosyal medya paylaşımı ile karnesine kavuştu
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DHA

DHA'nın haberine göre, Bursa´nın İnegöl ilçesinde, 1´inci sınıf öğrencisinin kaybettiği karne ilçe protokolünü harekete geçirdi. Belediye binasına gelen bir kişi tarafından yolda bulunan karne Belediye Başkanı Alper Taban´a teslim edildi. Taban'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Hepsi `Çok iyi´li karnenin sahibini arıyoruz. İlk karne heyecanından olsa gerek Aziz Kutay yavrumuz karnesini düşürmüş. Karnesi belediyemizde. Gelip alabilir" paylaşımı ile kayıp karne sahibine ulaştırıldı.

Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşarken İnegöl'de 1´inci sınıf öğrencisinin kaybettiği karne Belediye Başkanının gündeminde yer aldı. Eğitimci antrenör Özden Suvat, Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etmek için belediye binasına gelirken yere düşmüş bir karne buldu. Suvat´ın karneyi teslim ettiği Alper Taban sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, "Hepsi `Çok iyi´li karnenin sahibini arıyoruz. İlk karne heyecanından olsa gerek Aziz Kutay yavrumuz karnesini düşürmüş. Karnesi belediyemizde. Gelip alabilir" diyerek çağrıda bulundu.

YERE DÜŞEN KARNE YENİLENDİ

Başkan Alper Taban'ın yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılırken, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu Müdürlüğü de yeni karneyi hazırladı. Aziz Kutay, yeni karnesine kavuşurken, Başkan Alper Taban, "Eski karne yenilendi. Aziz Kutay yavrumuza teslim edildi" paylaşımı yaptı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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