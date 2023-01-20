Karnesini yola düşüren öğrenci sosyal medya paylaşımı ile karnesine kavuştu

DHA'nın haberine göre, Bursa´nın İnegöl ilçesinde, 1´inci sınıf öğrencisinin kaybettiği karne ilçe protokolünü harekete geçirdi. Belediye binasına gelen bir kişi tarafından yolda bulunan karne Belediye Başkanı Alper Taban´a teslim edildi. Taban'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Hepsi `Çok iyi´li karnenin sahibini arıyoruz. İlk karne heyecanından olsa gerek Aziz Kutay yavrumuz karnesini düşürmüş. Karnesi belediyemizde. Gelip alabilir" paylaşımı ile kayıp karne sahibine ulaştırıldı.

Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşarken İnegöl'de 1´inci sınıf öğrencisinin kaybettiği karne Belediye Başkanının gündeminde yer aldı. Eğitimci antrenör Özden Suvat, Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etmek için belediye binasına gelirken yere düşmüş bir karne buldu. Suvat´ın karneyi teslim ettiği Alper Taban sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, "Hepsi `Çok iyi´li karnenin sahibini arıyoruz. İlk karne heyecanından olsa gerek Aziz Kutay yavrumuz karnesini düşürmüş. Karnesi belediyemizde. Gelip alabilir" diyerek çağrıda bulundu.