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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Sabiha Gökçen'de cinayet - En son haberler | Son dakika haberleri

        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı

        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda turistleri karşılama işi yapan iki grup arasında müşteri paylaşımı nedeniyle silahlı çatışma çıktı. Havalimanında çıkan tartışma dışarıya yansıdı. Çatışmada Süleyman Üzümcü hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına aldı. 9 şüpheliden 2'sinin hastanede tedavisi devam ederken 7'si geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:02 Güncelleme: 11.09.2024 - 18:06
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        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı!
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        İstanbul Pendik, Harmandere Mahallesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 7 Eylül Cumartesi günü turist yolcu karşılama işi yapan iki grup arasında yolcu paylaşımı yüzünden kavga çıktı.

        KONUŞMAK İÇİN BULUŞTULAR

        DHA'da yer alan habere göre iki grubun üyeleri durumu konuşmak ve bir anlaşmaya varmak için olay yerinde bir araya geldi.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

        Ancak tartışma havalimanı dışarısına taşarak karşılıklı silahların çekilmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sırasında silahla yaralanan Süleyman Üzümcü hayatını kaybetti. Olayda iki kişi de yaralandı.

        9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis kısa süre içinde kavgaya karışanları tespit etti. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Hastanede tedavileri devam eden iki şüphelinin de gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

        7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyette yapılan sorgularında, şüpheliler, kavgaya karıştıklarını ancak öldürme ve yaralama olaylarını gerçekleştirmediklerini söyledi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Çevik Kuvvet Otobüsleriyle geniş güvenlik önlemi alınarak adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavileri süren 2 şüphelinin ise daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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        #sabiha gökçen
        #Son dakika haberler
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