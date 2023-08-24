Sultanbeyli'de dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 2'si motosiklet toplam 7 araç kaza yaptı.

DHA'nın haberine göre yaşanan kazalarda 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan yolcu minibüsünün kayarak kaldırıma çarptığı ve bisikletlinin kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamarasına yansıdı.

Olay, 22 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde Akşemsettin Mahallesi, Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; caddede ilerleyen bir araçtan yola mazot döküldü.

Mazotun dökülmesiyle yol kaygan hale geldi. O sırada yola dökülen mazotu fark etmeyen 2'si motosiklet toplamda 7 araç yolda kayarak kaza yaptı.

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Bir yolcu minibüsü de dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda savrulduktan sonra kaldırıma çarparak durabildi. O sırada kaldırımda duran bir bisikletli üzerine gelen minibüsten son anda kurtuldu. Yaşanan kazalarda minibüste bulunan bir kişi ve bir motosikletli kurye yaralandı.

Yaralıların durumlarının hafif olduğu tedavileri için ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yola dökülen mazot belediye ekipleri tarafından temizlenirken, polis kazalarla ilgili inceleme başlattı.