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        Haberler Gündem Güncel Yola beton cezası: 106 bin 229 lira | Son dakika haberleri

        Yola beton döken firmaya 106 bin 229 lira ceza

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir firmaya, kara yoluna kendilerine ait beton mikserinden beton döküldüğü gerekçesiyle 106 bin 229 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:31 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:31
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        Yola beton cezası: 106 bin 229 lira
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yoluna beton döküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler yola beton dökülen aracı tespit etti. Zabıta ekiplerince beton firmasına 106 bin 229 lira cezai işlem uygulandı.

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        #Kırklareli Haberleri
        #Lüleburgaz ilçesi
        #beton
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