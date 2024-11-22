Yola beton cezası: 106 bin 229 lira

Yola beton döken firmaya 106 bin 229 lira ceza
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir firmaya, kara yoluna kendilerine ait beton mikserinden beton döküldüğü gerekçesiyle 106 bin 229 lira ceza uygulandı
Giriş: 22.11.2024 - 16:31 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:31
Kırklareli'nin Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yoluna beton döküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yola beton dökülen aracı tespit etti. Zabıta ekiplerince beton firmasına 106 bin 229 lira cezai işlem uygulandı.
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