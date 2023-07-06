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        "Yol verme" kavgasında 16 yaşındaki çocuk silahla öldürdü

        Artvin'de, Faruk Gül ile emekli polis arasındaki "yol verme" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan emekli polisin 16 yaşındaki oğlu, başarılı olamayınca araçta bulunan babasına ait silahla Gül'e ateş etti. Ağır yaralanan Gül, hastanede hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2023 - 16:39
        "Yol verme" kavgasında 16 yaşındaki çocuk öldürdü
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        Artvin'de "yol verme" nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre, merkeze bağlı Yanıklı köyü yolunda dün akşam araçlarıyla karşı karşıya gelen Faruk Gül (23) ile emekli polis memuru Z.Y. arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgayı ayırmaya çalışan Z.Y.'nin oğlu E.Y. (16), başarılı olamayınca araçta bulunan babasına ait silahı alarak Gül'e ateş etti.

        Ağır yaralanan Gül, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şavşat Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı E.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        *Fotoğraf: İHA

        #Artvin Haberleri
        #Yol verme kavgası
        #Son dakika haberler
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