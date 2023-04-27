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Denizli'de yol kenarında bulunan cansız bedenle ilgili yeni gelişme!

Denizli'de yol kenarında cansız bedeni bulunan Cihan Soncul'un ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından jandarma ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında bir kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

Giriş: 27.04.2023 - 16:47 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'de yol kenarında bulunan cansız bedenle ilgili yeni gelişme! - Güncel haberler
AA

Denizli'de yol kenarında bulunan cansız bedenle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Nisan Pazartesi günü yol kenarında Cihan Soncul'un (37) cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Olay yerinde bulunan kırık far parçasından yola çıkan ekipler, bir kamyonetin marka ve plakasını tespit etti. Daha sonra gözaltına alınan kamyonet sürücüsü S.D., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Denizli-Sarayköy kara yolu Kumkısık Kavşağı yakınlarında yol kenarında hareketsiz yatarken bulunan Cihan Soncul'un trafik kazasında öldüğü belirlenmişti.

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