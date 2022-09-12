Yol kenarında kadın cansız bedeni bulundu

Bursa'da yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Karacabey ilçesi Çingençeşme mevkisi Balıkesir-Bursa yolu kenarında bir kadının hareketsiz yattığını gören sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevre güvenliği aldı. Spor kıyafetleri olan ve yüzünde kesikler olan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen kadının cansız bedeni, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma başlatıldı.