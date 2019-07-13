Yol Ayrımı filmi oyuncuları kimler? Yol Ayrımı filmi nerede çekildi? Konusu nedir? Şeklindeki sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yaz arası verdiği dönemde kanallar sevilen yerli ve yabancı filmleri seyircisi ile buluşturmaya devam ediyor. FOX TV'de bu akşam başrolünü Şener Şen, Rutkay Aziz, Çiğdem Selışık Onat, Mert Fırat ve Nihal Yalçın'ın aldığı Yol Ayrımı filmi var.

YOL AYRIMI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini ve senaristliğini usta isim Yavuz Turgul'un yaptığı Yol Ayrımı filminin oyuncuları şöyle;

Şener Şen: Mazhar Kozanlı

Rutkay Aziz: Altan

Çiğdem Selışık Onat: Firdevs

Tilbe Saran

Ruhsar Öcal

Nihal Yalçın: EMine

Mert Fırat

Defne Kayalar

YOL AYRIMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mazhar, hayatını babasından devraldığı teskstil imparatorluğunu büyültmeye adamıştır. Bunun için de agresif ve acımasız yöntemler izlemekten çekinmez. Fakat Mazhar'ın yaşadığı trafik kazası birçok şeyi değiştirir. Kaza Mazhar'ın hayata yeniden tutunmasını sağlar. Belki böylece geçmişten bugüne fark etmeden taşıdığı ağır yükten de kurtulabilecektir. Bu değişim tabii ki kolay olmayacaktır. Karşılaştığı yol ayrımında, ailesi önünde bir engel olarak beklemektedir. Mazhar Kozanlı, yaptığı tercihin bedelini ödemek ya da pes etmekle karşı karşıya kalacaktır. Çıktığı bu yolda yeni dostlar ve mekânlar bulacak, yolu Nur’un Gemisi ve tayfasıyla da kesişecektir.



YOL AYRIMI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol Ayrımı filminin çekimleri İstanbul'da yapılmıştır.