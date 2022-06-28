Yoksulluk sınırı 20.000 lirayı aştı

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TÜRK-İŞ haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre haziranda 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 20.818 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 6.391 lirayla asgari ücretin 2.137 TL üzerine tırmandı. Haziranda bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8.313 TL’ye yükseldi

Mayıs ayında yoksulluk sınırı 19.602 TL, açlık sınırı ise 6.017 TL olarak açıklanmıştı.

Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay) Aralık 2021 Haziran 2021 Mayıs 2022 Haziran 2022 Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 1.249,34 890,35 1.810,22 1.920,33 Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 960,83 702,09 1.453,71 1.541,57 15–19 Yaş Çocuk Gıda Harcaması 1.232,46 874,84 1.787,72 1.897,83 4–6 Yaş Çocuk Gıda Harcaması 655,22 473,99 966,20 1031,43 Açlık Sınırı 4.097,85 2.941,27 6.017,85 6.391,17 Yoksulluk Sınırı 13.348,00 9.580,68 19.602,14 20.818,14

Haziran ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 6.2 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 117.3 olarak hesaplandı.

'TÜKETİCİ ÖNGÖRÜYE SAHİP'

TÜRK-İŞ raporunda son fiyat gelişmelerine ilişkin yapılan değerlendirmede "Hanelerde kullanılan doğalgaza bu ay yapılan yüzde 30’luk zamla birlikte yılbaşından bu yana toplam yüzde 75.5’lik zam yapılmış oldu. Elektrik üretiminde ve sanayide kullanılan doğalgaza da yapılan zamların yanında, sürekli artan benzin ve motorin fiyatları da üretici ve tüketici fiyatlarını arttıran en başat sürükleyici etkenlerdendir. Bu sebeple, önümüzdeki aylarda yüksek enflasyon ile yaşam mücadelesi verilmesi kaçınılmaz görülüyor. Haziran 2022 Tüketici Güven Endeksi’nin tarihinin en düşük seviyesinde olması fiyatlama davranışları bozulan tüketicilerin de bu öngörüye sahip olduğunu işaret ediyor" ifadeleri yer aldı.