YÖKDİL sınavı ne zaman? sorusu merakla araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL-2 başvuruları 2 – 12 Temmuz tarihlerinde alınacak. Peki ÖSYM YÖKDİL sınav tarihi belli mi? İşte detaylar...

YÖKDİL 2. SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yayımladığı kılavuza göre, YÖKDİL 2. sınavı 29 Ağustos 2021’de yapılacak. tarihinde yapılacak. Saat 10.15’te başlayacak sınav 3 saat (180) dakika sürecek.

YÖKDİL 2. SINAV BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YÖKDİL’in 2. sınavı için başvurular 2-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.

YÖKDİL SINAVA GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN