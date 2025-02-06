YÖKDİL/1 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM ile 2025 YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takvimine göre yılın ilk YÖKDİL sınavı, Şubat ayında yapılacak. Adayların heyecanlı bekleyişi sürerken YÖKDİL/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Peki 2025 YÖKDİL/1 sınav yerleri nasıl öğrenilir, sınav ne zaman yapılacak? İşte YÖKDİL giriş belgesi alma ekranı ÖSYM AİS...
- 1
Yılın ilk Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için geri sayım devam ediyor. Binlerce aday sınava nerede gireceğini merak ediyordu. Konu ile ilgili ÖSYM’den bir son dakika açıklaması geldi. 2025-YÖKDİL/1 sınava giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. Öte yandan ‘’YÖKDİL/1 ne zaman?’’ sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt bulmuştu. İşte, 2025 YÖKDİL giriş belgesi sorgulama ekranı…
- 2
YÖKDİL/1 NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), 16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak.
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
- 3
YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!
2025-YÖKDİL/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2025-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-YÖKDİL/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.’’
- 4
YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, YÖKDİL giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilirler.
- 5