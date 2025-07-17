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        Haberler Gündem Eğitim YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

        YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 27 Temmuz'da düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/2) giriş belgeleri erişime açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 17:23 Güncelleme: 17.07.2025 - 17:28
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        YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
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        ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

        Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.​​​

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