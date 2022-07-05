YÖKDİL başvuru işlemleri ÖSYM aracılığıyla alınmaya başlanıyor. 2022 YÖKDİL 2 sınavına katılım gerçekleştirecek olan adaylar 6-18 Temmuz tarihleri arasından başvuruda bulunabilecek. YÖKDİL sınav yerleri sınavdan 1 hafta önce açıklanacak.

YÖKDİL BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YÖKDİL 2 başvuruları yarın başlıyor. Başvurular 18 Temmuza kadar sürecek.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

YÖKDİL başvuru ücreti geçtiğimiz dönem için 185 TL olarak belirlenmişti. Bu dönem için de aynısı olması bekleniyor.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

YÖKDİL 2 sınavı 28 Ağustosta yapılacak ve sonuçlar 19 Eylül tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YÖKDİL başvuru için tıklayınız